В Приморье тигр набросился на машину

Полосатый хищник похозяйничал на дороге. Фото: принтскрин видео.

В Приморье амурский тигр выбрался ночью из леса и набросился на проезжающий мимо автомобиль. Все произошло на трассе между Фокино и Душкино. Водитель успел запечатлеть этот момент на камеру, судя по видео, ни он, ни машина не пострадали, приморец продолжил свой путь. А полосатый нарушитель покоя лег на обочине и начал наблюдать за транспортом.

Очевидцам также удалось снять, как тигр лежит на снегу, лениво щурит глаза и не торопится уходить от любопытных зевак. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» обратился в пресс-службу Охотнадзора, чтобы узнать, осмотрели ли специалисты место, где заметили редкую полосатую кошку. В ведомстве отметили, что уже получили разрешение на отлов от Минприроды и приступили к работе.

В комментариях под роликом отмечают, похоже, что зверь очень хорошо питается, глядя на видео не скажешь, что ему не достает пропитания. Но насколько нормальным является такое поведение для хищника? Эксперты объяснили, что ничего необычного в действиях тигра нет. Животное перешло через дорогу, проявив осторожность, ушло в лес. Люди же, пытаясь его снять на камеру, только потревожили краснокнижную кошку и усугубили ситуацию.

Пока нельзя точно сказать, тот ли это тигр, которого часто замечали в том районе в последнее время, но высока вероятность, что это именно он. Когда его поймают, в случае, если зверь здоров, переселят в другую местность, где меньше людей и больше копытных.

Отметим, совсем недавно жители Приморья повстречали посреди белого дня леопарда. Хищник лениво передвигался по сугробам, пока его снимали из автомобиля. На операторов особо не обращал внимания, один из мужчин даже хотел посигналить зверю, но товарищ его отговорил. И правильно сделал, ведь пятнистая кошка могла среагировать максимально непредсказуемо.

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