Для мобилизованных жителей Приморья устроили концерт в Международном аэропорту

Перед военнослужащими и их семьями выступили местные творческие коллективы. Фото: принтскрин видео.

В Международном аэропорту во Владивостоке для мобилизованных, которые отправляются в зону специальной военной операции, организовали концерт. Местные творческие коллективы исполнили бойцам Восточного военного округа патриотические песни, на мероприятие также пришли родственники ребят и волонтеры.

Артисты и творческие коллективы Приморья выступили перед военнослужащими возле новогодней елки в аэропорту «Кневичи». На концерте прозвучала известная всем «Катюша» и другие патриотические композиции, которые подняли боевой дух ребят.

Представители духовенства и приморские волонтеры передали мобилизованным письма от юнармейцев и школьников. В своих посланиях ребята оставили рисунки, новогодние поздравления, рассказы о себе и пожелания победы. Проводить военнослужащих пришли и их родственники, которые в аэропорту держали флаги России.

Как рассказали в пресс-службе ТОФ, мобилизованные на полигоне «Сергеевский» завершили практику по огневой, медицинской и тактической подготовке, также они сдали зачеты по вождению и стрельбе из штатного вооружения боевой техники.

Это не первый раз, когда военнослужащих провожают в аэропорту под патриотические песни. В ноябре приморцы также исполняли «Катюшу» в здании воздушной гавани. Перед бойцами также выступали рок-певица Мара и народный артист России Григорий Лепс.

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