О чем говорят владивостокцы и что хочет мэр в подарок на Новый год. Константин Шестаков побывал на радио «КП»

Год был трудным, но богатым на события. Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

Константин Шестаков, глава приморской столицы, отвлекся от новогодней суеты и стал гостем студии радио «Комсомольская правда» (90.4FM). Поговорили о важном: болевых точках Владивостока, последствиях снегопада, но не забыли спросить и об увлечениях Константина Владимировича. О заветных желаниях главы на Новый год, какие события были самыми яркими в уходящем году и что волнует владивостокцев – в материале «КП».

СНЕГ, СНЕГ, СНЕГ

– Владивостоку пришлось откапываться после аномального трехдневного циклона, жители жалуются на пробки. Как идет работа по очистке?

– У нас создана крепкая команда по уборке осадков. На протяжении трех дней снегопада бригада работала каждый день. Если бы этих ребят не было, в эти дни мы бы откапывались гораздо дольше. Мы смогли оптимизировать работу и повысить зарплату, средняя около 40 тысяч рублей.

Самая сложная дорожная ситуация на Калинина, Вилкова, Луговой, Нейбута, Юмашева, выезд на Русской в обе стороны.

– Что за этот период оказалось самым сложным?

– Это был третий день снегопада, когда «Примгидромет» сообщил нам, что в 10 вечера снегопад прекратится. Но осадки начались в час ночи с новой силой. Я видел разочарование в глазах ребят, которые работали несколько дней без передышки, но понимал, что нужно собраться с силами и снова пойти в «бой». Очень хотелось развести руками и сказать: «Да что же это такое!».

– У водителей изменилось отношение к пассажирам. Во время снегопада бывало такое, что они говорили. «У кого денег нет – не платите. Я уже полтора часа как должен быть в парке, но смотрю вам холодно, поэтому подвезу». Он поехал. Не по своему маршруту, но поехал.

– Многие понимают, что комфортно здесь жить можно, когда мы решаемся по чуть-чуть делать город лучше. <…> Водители «Приусов» могли бы тоже пойти навстречу жителям, но увы. Не снимаю с себя ответственность, мы продолжаем устранять последствия снегопада даже по ночам.

ЕЩЕ НЕМНОГО О ТРАНСПОРТЕ

– Еще до снегопада жители неоднократно жаловались на загруженность автобусов по маршруту на остров Русский и обратно. Удалось ли чего-то добиться с руководством ДВФУ?

– Самые тяжелые периоды времени это 12:30 и в районе 15 часов. Пары заканчиваются. У нового ректора Бориса Коробца внятная позиция. Принято решение, что шаттлы, которые ходят с территории ДВФУ, тоже сконцентрируются на пиковых нагрузках. Они могут выходить чуть раньше – до момента завершения пар. Плюс – мы перераспределили расписание, чтобы городские автобусы выходили с океанариума именно к часу пик. <…> Мы предложили немного скорректировать расписание вуза, но понимаем, что это сложно. Количество аудиторий тоже имеет ограничения. Значит, будем решать точечно.

ВСПОМИНАЕМ 2022

– Вы провели множество встреч с горожанами за последний год. Топ-5 главных тем, которые «накипели», назовете?

– Список главных волнующих проблем, которые поднимались на встречах: благоустройство и санитария – даже круче, чем дороги, они на втором месте. Затем – общественный транспорт. Наконец, ТЭК (сети теплоснабжения) и образование. <…> Вопросы были по делу, был конструктивный диалог. Были люди, которые пришли только высказаться, но совсем не ждали обратной связи. Но большая часть – все-таки люди, которые настроены разобраться, получить внятные ответы.

– Год был наполнен событиями – какой инфоповод был самым значимым?

– Убежден, что у нас прошло одно из самых важных мероприятий в сфере молодежной политики и спорта. Это «Дети Азии». Во время подготовки к Международным играм отремонтировали и привели в порядок несколько важных спортивных объектов и не только. Среди них были «Фетисов Арена», Всероссийский детский центр «Океан», спортивные комплексы «Молодежный», «Юность», «Олимпиец», стадион «Динамо». Также мы смогли объединить людей вокруг голосования за молодежную столицу нашей страны. Мы вышли в финал с одинаковым количеством баллов с городом-миллионником Нижним Новгородом. <…>

Что мы сделали для того, чтобы массовый спорт все-таки состоялся в столице Приморья? Безусловно акцент упал на те площадки, которые приурочены к нему. Первое – это пришкольные стадионы, кстати в будущем году у нас запланирован ремонт более 30 этих объектов. Это будет точкой притяжения для всех спортсменов.

ЧЕГО ХОТЯТ МЭРЫ

– Константин Владимирович, вы очень много говорите о работе, давайте немного о вас. Что насчет любимых мест, увлечений?

– Зимой я плавал в море гораздо чаще, чем летом. Сейчас у меня еще есть небольшое хобби – я хожу в баню и занимаюсь чуть-чуть моржеванием у нас на набережной Спортивной гавани. Так что можно сказать, что море в моей жизни в этом году тоже присутствовало. Люблю гулять – делать это предпочитаю в центре.

– Совсем скорой Новый год. Определились с целями на праздник? Что хотите в качестве подарка?

– Отмечать буду дома с родными: женой, мамой, детьми, попугайчиками. Ну и, конечно, в десять часов вечера будем на площади Борцов Революции. Мне кажется, это будет приятно. Уверен, что природа сжалится над нами, было уже достаточно катаклизмов. <…> На новогодний стол хочу сельдь под шубой, курицу в духовке с картофельным пюре.

В качестве подарка хочу аквариум. Всему виной клуб «Юный натуралист», в который я вступил, когда мы жили в поселке Рыбачий на Камчатке. Мне это близко.

– Что еще хотите пожелать владивостокцам?

– Я искренне хочу, чтобы будущий год дал нам возможность проявить свою любовь к городу. В чем это будет реализовано – неважно. Пусть будущий год даст нам возможность всем проявить такую любовь.

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