Тематическая иллюстрация. Фото: Иван МАКЕЕВ

Экипаж панамского сухогруза Leros-1 направляется во Владивосток. Несколько месяцев российские моряки провели на стоянке в порту Венесуэлы без зарплат и регулярного снабжения питанием. Подробности рассказал РИА Новости капитан судна Альберт Фазлиев.

– Мы уже в аэропорту… Ждем вылета домой. Зарплаты экипажу полностью выплачены. Правда, билеты на весь путь до Владивостока пока только у четверых, у остальных - только до Стамбула, но нам обещают в течение ближайшего часа предоставить билеты от Стамбула до Владивостока и для тех, у кого их пока нет, – сообщил он агентству из международного аэропорта Каракаса.

О том, что 13 российских и пять индонезийских моряков экипажа Leros-1 находятся в венесуэльском порту Ла Гуайра стало известно 20 декабря. С августа они не получают в достаточном количестве продукты, зарплату, необходимую техническую и административную помощь.

Обращаясь в посольство РФ в Каракасе и в Международную федерацию профсоюзов транспортных работников (ITF), команда требовала полной оплаты в соответствии с контрактом и возвращения на родину. Наконец, такая возможность появилась у коллектива.

– Мы очень благодарны всем, кто нам помогал в эти дни. Очень помогли, конечно, российские дипломаты – заведующий консульским отделом российского посольства в Каракасе Кирилл Александрович Абрамов, другие работники посольства. Большую помощь оказали представители Международной федерации профсоюзов работников транспорта, ITF, прежде всего россиянин Петр Иванович Осичанский, и многие другие неравнодушные люди. Огромное спасибо всем, – отметил капитан.

Авиабилеты домой россиянам предоставляет новый собственник судна. Владелец сухогруза сменился в течение последней недели. Также экипажу 26 декабря начислили все задолженности по зарплате. Теперь, после долгих месяцев неопределенности и трудностей моряки смогут встретить Новый год дома с семьями, сказал Фазлиев.

– Владельцы судна нам сообщили, что есть небольшие проблемы с билетами на вторую часть маршрута, от Стамбула до Владивостока, в связи с предновогодней загруженностью рейсов, но они делают все возможное, чтобы найти места на рейсах и для тех из нас, у кого пока есть билеты только на половину пути, – заключил капитан.

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