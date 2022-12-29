На Камчатке водолаз, помогавший поднять вертолет с глубин Курильского озера, признан лучшим

Валерий пришел на службу в 2013 году. Фото: принтскрин видео.

В рамках всероссийского фестиваля «Созвездие мужества-2022» на Камчатке подвели итоги в номинации «Лучший водолаз-спасатель МЧС России». Им стал спасатель третьего класса поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Валерий Коклин. Подробнее о его работе рассказали в пресс-службе ведомства.

Как рассказал Валерий, он пришел на службу в 2013 году на должность кинолога вместе со своим лабрадором Дэлом, но спустя семь лет четвероногий состарился и прекратил работу из-за здоровья.

Спасатель третьего класса поисково-спасательного отряда Валерий Коклин. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

– Мне предложили освоить новую профессию, в частности, отучиться на водолазное дело. Я с удовольствием принял предложение о новой вакансии, так как с детства занимался плаванием и с уверенностью могу сказать, что вода – это моя стихия.

Самые крупные спасательные операции, в которых участвовал Валерий, произошли в 2021 году. Он помогал в ликвидации последствий крушения самолета АН-26 в Палане и отыскал один из черных ящиков, а также работал на Курильском острове, где о поверхность воды разбился вертолет Ми-8 с 13 туристами.

По словам водолаза, работать в этих ситуациях было морально тяжело из-за большого количества погибших. Сложности возникали и в техническом плане, ведь на Курильском озере спасатели поднимали с глубины более ста метров тела и сам вертолет.

Вертолет Ми-8 разбился летом 2021 года. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

– Это получилось благодаря совместной работе с военными, которые оказались настоящими профессионалами. Также был задействован глубоководный аппарат. Много тогда факторов играли против нас: и отдаленность территории, и погодные условия. Еще лет 10-15 назад такая работа была бы невозможна.

В обязанности водолаза входит подъем затонувшей техники и взрывчатых веществ, размотка винта и многое другое. Как отметил Валерий, для этого у специалистов должно быть хорошее физическое здоровье и подготовка как у космонавта, ведь часто спасатели работают при нулевой видимости или отрицательных температурах.

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