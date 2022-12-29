Приморье стало самым активным регионом в семейном зачете по финансовой грамотности

Другие регионы Дальнего Востока также приняли участие в зачете. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Дальнем Востоке завершился онлайн-зачет по финансовой грамотности. По статистике Банка России, в 2022 году количество участников по сравнению с прошлым годом выросло почти втрое, свои знания проверили более 112 тысяч жителей округа.

В среднем каждый дальневосточник отвечал на каждый вопрос зачета по два раза, успешно справились с заданиями 87% человек, год назад – 62%.

На Дальнем Востоке лучше всех зачет сдали жители Чукотки, Камчатки и Республики Бурятия, причем последняя заняла лидирующую позицию по общему числу участвующих. Второе место по количеству жителей, которые проверили свои знания, досталось Приморью, а по всей России край занял 20-е место и опередил Московскую и Иркутскую области.

В 2022 году впервые проходил семейный зачет, в нем приняли участие 7,5 тысяч команд с Дальнего Востока, 78% прошли его успешно. Самыми активными стали приморцы, участие приняли около двух тысяч семей, а 94% жителей Чукотки добились лучших результатов.

Как рассказала начальник отдела финансовой грамотности Дальневосточного ГУ Банка России Александра Агвердиева, результаты онлайн зачета помогают понять, насколько жители округа улучшили свои знания в области финансовой грамотности.

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