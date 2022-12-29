«Комсомолка» подводит итоги конкурса «Селфи с питомцем»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 8 по 23 декабря жители Приморья присылали снимки со своими домашними любимцами, заявки приходили из самых разных городов края, но лидером, конечно, стал Владивосток. И два первых места заняли девушки из дальневосточной столицы. Екатерина поделилась летней фотографией с лабрадором по кличке Тога на пляже и набрала 745 голосов.

Фото предоставлено Екатериной.

Александра прислала фотографию своей бабушки с двумя пушистыми котиками, «поварята» получили 654 лайка.

Фото предоставлено Александрой.

Третье место – у жительницы Находки Натальи, которая выбрала для конкурса снимок на отдыхе. Питомец забрался передними лапами на колени сидящей хозяйки. Фотография набрала 442 голоса.

Фото предоставлено Натальей.

Победители получают призы от партнера конкурса – сети зоомагазинов DogHouse. В ближайшее время мы вручим девушкам сертификаты на 5000, 3000 и 2000 рублей за первое, второе и третье место соответственно.

DOGHOUSE.RU – сеть зоомаркетов и ветаптек в Приморском крае с широким ассортиментом товаров, скидками и акциями.

Бесплатная услуга профессиональных консультаций ветврача для подбора ветеринарной диеты, а также ответы на интересующие вопросы про вашего питомца. Здесь можно найти все, чтобы сделать вашего домашнего любимца счастливым: корма, лакомства, игрушки, одежду, ветеринарные препараты и многое другое.

«Комсомолка» благодарит всех за участие и поздравляет победителей. Уже 30 декабря мы запускаем новый конкурс!

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