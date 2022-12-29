Какие спортивные мероприятия пройдут во Владивостоке в накануне Нового года и на каникулах

Зимние каникулы – отличное время для активного отдыха. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новый год и длительные выходные – не повод оставаться дома и объедаться салатом «Оливье» под фильмы, диалоги из которых многие люди давно знают наизусть. Активный отдых и большое количество спортивных событий порадуют энергичных владивостокцев в конце декабря 2022 года и начале января 2023 года. «Комсомолка» публикует список мероприятий, которые пройдут в приморской столице:

30 декабря – новогодний инклюзивный детский спортивный фестиваль «Вокруг света за один день зимы». В мероприятии примут участие более 100 человек с ограниченными возможностями здоровья. Состоится оно в 11 утра в игровом зале спортивного комплекса «Олимпиец», расположенного на Батарейной,2.

31 декабря – забег клуба ветеранов-любителей бега «Золотой Рог». Местом проведения станет дорожка озера Чан (остановка «Молодежная»). Начало в 12.00.

31 декабря пройдет также спортивное мероприятие по зимнему триатлону в формате открытой тренировки с призами. Любители активного отдыха посоревнуются во время велозаезда, лыжной гонки и бега. Площадкой события стал остров Русский, поселок Канал, «Русская лыжня». Начало в 15.00. Подробности по телефону: 8908-994-95-94, Дмитрий Якухный.

1 января – традиционный костюмированный новогодний забег. Место старта - фонтан на набережной напротив стадиона «Динамо». Старт в 10:00 часов. Контакт 8908-994-95-94, Дмитрий Якухный.

2-8 января – мастер-классы по лыжным гонкам во всех возрастных категориях. Место – остров Русский, поселок Канал, «Русская лыжня».

3 января – фестиваль города Владивостока «Клёвая корюшка» по подледному лову на блесна. Проявить себя могут представители всех возрастных категорий. Место – остров Русский, территория парка «Патриот», ледовая акватория бухты Полонка. Начало регистрации – 7:00 утра, открытие фестиваля – 8:00 часов, начало соревнований – 9:00. Подробности о мероприятии можно узнать по телефону: +7902-555-07-31, председатель федерации рыболовного спорта Владивостока Эдуард Бобров

5 января – чемпионат Приморского края по мини-футболу, спортивный комплекс «Олимпиец» (Батарейная,2).

6 января – первенство Приморского края по бадминтону «Рождественский волан». Начало в 10:00 утра, место – спортивный комплекс «Олимпиец» (Батарейная, 2).

6-10 января – первенство Приморского края по волейболу среди юношей и девушек до 19 лет. Пройдет мероприятие в спортзале Дальрыбвтуза (Луговая, 52б) с десяти утра до семи вечера.

7-8 января – краевые соревнования «Рождественские старты» по легкой атлетике среди юношей и девушек до 20 лет. Дисциплины: бег, прыжки в длину и высоту. Начало в 10.00 часов. Место – легкоатлетический манеж «Динамо» (Адмирала Фокина, 1).

8 января – краевое физкультурно-оздоровительное мероприятие «Всероссийская декада спорта» по синхронному плаванию. Начало в 10.00 часов. Место – бассейн спортивного комплекса «Олимпиец» (Батарейная, 2).

8 января – чемпионат России по баскетболу среди мужских команд в суперлиге. Сразятся «Динамо» Владивосток – «Зенит-2» (Санкт-Петербург). Место – спортивный комплекс «Олимпиец» (Батарейная, 2). Вход свободный.

12-14 января – первенство Приморского края по синхронному плаванию. Пройдет мероприятие в бассейне спортивного комплекса «Олимпиец» с девяти часов утра до часу дня.

14 января – городской фестиваль «Кубок Деда Мороза» по фулл-контакт каратэ среди детей 6-14 лет. Организатором события стали федерация синкиокусинкай каратэ Владивостока совместно с Российским союзом боевых искусств и лигой профессиональных боев IPFC. Мероприятие состоится в 10:00 часов в спортивном комплексе «Динамо» (Западная, 13). Вход свободный.

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