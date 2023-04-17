Рододендроны в Приморье зацвели раньше времени

Рододендроны зацвели возле бухты Большая Ежовая. Фото: Ольга КРУЗЕ, @olgakruze

Рододендроны для Приморья – настоящий природный символ края. Многие ждут, когда цветы распустятся, чтобы полюбоваться первой весенней красотой. Местная жительница Ольга Крузе на прошедших выходных побывала в районе бухты Большая Ежовая и заметила, что ярко-розовые бутоны таки раскрылись. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с к. б. н., научным сотрудником Ботанического сада-института ДВО РАН Ириной Крестовой и узнал, когда же нам ждать буйства дальневосточного «багульника».

Фото: Ольга КРУЗЕ, @olgakruze

– В Ботаническом саду уже начали цвести рододендроны остроконечный и сихотинский. Это еще не массовое цветение, но первые бутоны стали распускаться неделю назад. Потом стало немного холодно, и цветение чуть-чуть притормозилось. Но сегодня все больше и больше цветков распускается, – говорит Ирина Николаевна и добавляет, что в этом году все растения более ранние – тепло пришло дней на 10-12 раньше.

Ярким примером стала магнолия кобус – она зацвела буквально сегодня, 17 апреля, хотя раньше 25 числа не раскрывает свои лепестки. В этом году прежде привычного времени распустятся и цветы на абрикосах и вишнях – увидеть нежные розовые и белые соцветия можно будет уже в первых числах мая.

Фото: Ольга КРУЗЕ, @olgakruze

Фото: Ольга КРУЗЕ, @olgakruze

– Думаю, что на морских побережьях рододендроны зацветут позднее, через недельку-полторы. А вот на прогреваемых южных склонах цветение уже почти полное. Рододендрон Шлиппенбаха распустится, скорее всего, примерно 10 мая.

Полюбоваться распустившимися цветами, которые на Дальнем Востоке нередко называют багульником, сможем еще недели три, до середины мая. Но на северных склонах и вдоль морского побережья – растения простоят чуть дольше, говорит ученый.

Фото: Ольга КРУЗЕ, @olgakruze

Фото: Ольга КРУЗЕ, @olgakruze

Конечно, есть вероятность, что в Приморье вернутся холода, но переживать за цветы не стоит. Минусовых температур больше не обещают, а +2 вересковые выдержат спокойно.

– Если цветы еще не распустились, то бутоны притормаживают цветение, а уже раскрывшиеся цветы переживают похолодание благополучно.

Насладиться яркими цветочными «коврами» можно в Ботаническом саду, а также на лесных опушках, например, на острове Русский на южных склонах и скалах, тем, где есть открытые места и светлый дубняк. Возле Седанкинского водохранилища на скале Роза ветров тоже обещают розовое буйство. И, конечно, Хасанский район – он традиционно чуть ли не весь покрывается цветами рододендрона.

Фото: Ольга КРУЗЕ, @olgakruze

Фото: Ольга КРУЗЕ, @olgakruze

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