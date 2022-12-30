Бренд-шеф Coffee Machine из Владивостока получил два «да» на шоу «Битва шефов», но не дошел до финала

Илья выбрал команду Константина Ивлева. Фото: принтскрин видео.

В одном из выпусков шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница» снялся бренд-шеф сети Coffee Machine Илья Степанов из Владивостока. Во время отбора он представил шеф-повару Константину Ивлеву и кондитеру Ренату Агзамову запеченную говядину с клюквенным соусом в пудре из приморской ламинарии, которая помогла ему получить сразу два «да». Мужчина выбрал команду Константина, в полуфинале приготовил десерт «Три молока», но не дошел до победного конца. «Комсомольская правда – Владивосток» пообщалась с Ильей, чтобы подробнее узнать о его участии в проекте.

Блюдо, которое приготовил Илья. Фото: принтскрин видео.

– Как давно вы работаете в кулинарном бизнесе?

– Около 22 лет, когда мне было 16 лет, я впервые начал стоять на кухне. Очень рано мне досталась должность шеф-повара. В 2016 году я посетил Францию, отучился в Париже, оттуда вернулся с новым отношением к продуктам. После этого я 3,5 года работал в крупных ресторанах России, понял, что моих знаний недостаточно и начал развивать менеджмент.

– Вы сами решили принять участие в шоу или вам предложили идею друзья, коллеги?

– С телеканала мне предлагали поучаствовать в разных проектах: и с любовными историями, и в кондитерских шоу, но я отказывался, так как было свои дела. Когда пригласили на «Битву шефов», я согласился, это стало для меня интересным опытом и подарком на день рождения.

Ренат Агзамов вместе с бренд-шефом Coffee Machine. Фото: предоставлено Ильей Степановым.

– Волновались во время соревнований?

– Я много раз участвовал в соревнованиях, у меня большой опыт, да и с Константином я знаком с 2008 года, все это позволило мне контролировать свои эмоции. Здесь самое важное – кулинарная движуха и яркость. Но были и трудные моменты. Основная сложность – не всегда хватало продуктов, ребята их быстро расхватывали.

– Константин Ивлев ваш кумир?

– Нет, у меня в принципе нет кумиров. В молодости им был Джейми Оливер, но потом я понял, что, подражая кому-то, ты не добьешься успехов, нужно искать свой путь и стиль.

Моя политика – дальневосточная кухня и местные продукты, которые мы несем в разные города РФ. Мы с командой очень много ездим по стране, участвуем в фестивалях и проводим свои. Думаю, Приморье должно заявить о себе на российском рынке и привлечь поток туристов. Некоторым местным шефам не хватает открытости и понимания, что такое дальневосточная кухня.

По словам Ильи, подражая кому-то, нельзя добиться успехов. Фото: предоставлено Ильей Степановым.

– Сильно расстроились, когда вас не взяли в финал?

– Я считаю, что мой торт был вкусным, мягким и сочным. В гримерке съемочная команда попробовала его, и все удивились, что Ренат с Константином решили не допускать меня до финала. Но обид у меня не было, так как я понимаю, что это все шоу.

– Вы знакомы с бренд-шефом ресторана Zuma Егором Анисимовым? Хотите что-нибудь передать своим коллегам?

– Да, я дружу с Егором, вместе с ним провел много мастер-классов. Мы поддерживаем его команду, готовы принять от них своих ребят. Думаю, когда у них закончится праздничная суета, мы поговорим о том, как можно им помочь.

Мы с Егором хорошо поделили бизнес: у них высокая, дорогая кухня с крабами, гребешками и креветками, которую они продвигают, а мы взяли сегмент среднего рынка.

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