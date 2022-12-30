Погода на январь 2023 года: синоптики пообещали Приморью большое количество снега

Температура воздуха окажется близка к норме. Фото: Екатерина ШУЛЬГИНА

Последние дни декабря в Приморье выдались тяжелыми, 21-го числа на край обрушился снежный циклон, последствия которого до сих пор устраняют специалисты. Синоптики портала «Примгидромет» рассказали, к чему готовиться местным жителям в январе 2023 года.

СНЕЖНЫЙ ЯНВАРЬ

По словам специалистов, в среднем за месяц столбики термометров покажут до -13…-18°C, на побережье – до -7…-12°C, а в центральных районах – до -22°C. Эти показатели близки к средним многолетним значениям.

В январе 2023 года выпадет осадков больше среднего многолетнего количества, а на западе края и в некоторых южных районах будет близко к нему.

Схема прогноза погоды на январь 2023 года. Фото: «Примгидромет».

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ХОЛОДА

В прошлогоднем январе температура воздуха в среднем опускалась до -15…-20°C, на побережье – до -9…-14°C, в центральных районах Приморья – до -20…-24°C.

Первая декада выдалась экстремально холодной, столбики термометров опускались на 3-7 градусов ниже средних многолетних значений, во второй декаде показатели не отклонялись от нормы. Последние десять дней января оказались теплыми, температура воздуха поднималась на 2-5 градусов выше обычного.

По ночам холодало до -23…-28°C, в центральных и некоторых западных районах – до -30…-35°C, а иногда и до -37…-40°C. Днем воздух прогревался до -14…-19°C, временами до -20…-22°C. В некоторые дни, 21 января и в период с 24-го по 26-е число на большей части территории края столбики термометров поднимались до +1…+6°C.

В первой декаде января 2022 года среднесуточная температура воздуха опускалась ниже нормы на 3-6 градусов.

ИЗБЫТОК СНЕГА

Первые десять дней месяца оказались сухими, в остальные дни наблюдался избыток осадков. Во второй декаде выпало 5-20 миллиметров снега, а в третьей – 4-53 миллиметра. Последний раз такой снежный январь был в 2009 году.

Специалисты зафиксировали два значительных ухудшения погоды. Днем 26 января и в ночь на 27-е число за 12 и менее часов выпало около 3-13 миллиметров снега с дождем, на юге и востоке края порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду. В период с 28-го по 29-е число глубокий циклон вызвал в Приморье сильные осадки – 7-17 миллиметров, на побережье Лазовского района – 24 миллиметра.

В январе 2022 года в Приморье ветер с порывами в 15-20 метров в секунду наблюдался в течение 14 дней, в последние пять дней он усиливался до 26 метров в секунду.

Уровень воды в реках превышал средние многолетние значения, толщина льда достигала 50-75 сантиметров, а в некоторых водоемах – 112 сантиметров.

По данным маршрутной снегосъемки от 31 января высота снежного покрова составила 25-55 сантиметров, на юге Приморья – 13-24 сантиметра, что больше нормы в 1,3-2,1 раза.

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