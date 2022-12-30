Страшная рана на лице двухлетнего малыша напугала жителей Фокино

С семьей работают органы опеки и попечительства. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Жители Фокино не смогли промолчать и попросили всевозможные службы обратить внимание на ситуацию, которая произошла в семье Колосовых (фамилии и имена всех героев изменены. Примечание редакции). В местных чатах появилась фотография двухлетнего мальчика с воспалениями, похожими на химический ожог или серьезную аллергическую реакцию в области рта и груди. Кто и в какой момент сделал снимок неизвестно, но в пересланных сообщениях сказано, что малышу нужна помощь, так как мать не в состоянии этого сделать. Более того, очевидцы сообщают, что мальчику вызвали скорую неравнодушные люди, а не мама. «Комсомолка» узнала все, что известно на данный момент о состоянии ребенка, и какая судьба ждет его семью.

Фотография, разлетевшаяся по местным чатам. Фото: из соцсетей

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

По словам местных жителей, у Колосовых не самая хорошая репутация, наоборот, они считают, что Наталья не справляется с тремя детьми в одиночку и ей нужна помощь. Что касается ее работы, женщина официально трудоустроена, но на данный момент находится в декрете и получает пособия. В чате, где распространили снимок малыша, люди пишут разное.

Кто-то уверяет, женщина сама рассказала, что ее сын Максим просто попил травяного чая, на который у него появилась аллергия. Другие говорят, что мать даже не знает, выживет ли ее ребенок, ведь в последние дни ему очень плохо. Есть и те, кто делится историями о том, что старший сын практически не появляется в школе, а в лютый мороз ходит по улице в одних шлепках, потому что у него нет нормальной обуви. В чат отправили следующее сообщение, в котором один из жителей Фокино попытался объяснить, свою версию произошедшего:

– Максиму вызвали скорую помощь, но от госпитализации мать отказалась. Врач-педиатр назначил домашнее лечение, не выявил серьезных проблем со здоровьем, а комиссия по делам несовершеннолетних подтвердила, что все в порядке. У малыша уже много дней высокая температура, он не в состоянии ни есть, ни пить, а местный педиатр сказал, что это из-за ОРВИ. От госпитализации сына женщина отказывается, мотивируя это тем, что ей не с кем оставить других двух детей. У нее семилетний мальчик и девочка, которой едва исполнился месяц. Местные медики говорят, что ничего страшного не случилось, в полиции объяснили, раз врачи утверждают, что все хорошо, то они ничего сделать не могут...

ЧТО С РЕБЕНКОМ?

Было ли действительно заявление в полицию, предстоит ответить пресс-службе МВД по Приморскому краю. А о состоянии ребенка «Комсомолке» рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве города Фокино. В ведомстве подтвердили, что ситуацию взяли под контроль, малыш получает всю необходимую помощь, так как мама все-таки дала согласие на то, чтобы Максима госпитализировали с ближайшей родственницей в Краевую детскую больницу №1 во Владивостоке. Был ли это действительно химический ожог или все-таки аллергическая реакция, специалисты сказать не могут, в первую очередь, потому что это врачебная тайна.

Детский омбудсмен Ольга Романова подтвердила, что с семьей работают органы опеки и попечительства. Также эксперт отметила, в этом случае маме нужна помощь, а не общественное порицание.

– Родителей ребенку никто никогда не заменит, поэтому мы делаем все возможное, чтобы дети росли и воспитывались в семье. Будем работать с мамой, она идет на контакт. Ей дадут максимально подробные рекомендации по сохранению здоровья детей.

Крик о помощи малышу от жителей Фокино был услышан. Теперь все в руках Натальи, лишь от нее зависит, останется ли ее сын и другие дети вместе с ней.

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