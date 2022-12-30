Фонд «Восточный Порт» завершает масштабную новогоднюю акцию «Неделя добра»

Фото: АО «Восточный Порт»

«Восточный Порт» традиционно завершил декабрь предновогодним благотворительным марафоном «Неделя добра». Как и в предыдущие годы, волонтеры Фонда «Восточный Порт» посетили тех, кто больше всего ждет новогоднего чуда – воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров. Не оставили без внимания и жителей старшего поколения: всю неделю в Совете Ветеранов Врангеля работал колл-центр. Волонтеры Фонда «Восточный Порт» приглашали за новогодними подарками тружеников тыла, узников фашистских лагерей и «детей войны». Тем, кто по состоянию здоровья не мог прийти сам, добровольцы доставили подарки на дом.

Фото: АО «Восточный Порт»

Фото: АО «Восточный Порт»

В финальный день новогоднего марафона «Неделя добра» волонтеров Фонда «Восточный Порт» с нетерпением ждали малыши в детских садах микрорайона Врангель. Сладкие подарки, игрушки, развивающие игры и даже настоящий проектор положили под елку помощники Деда Мороза. Дети не только с радостью приняли заветные коробочки, но еще и порадовали гостей стихотворениями, новогодними песнями и танцевальными номерами.

Фото: АО «Восточный Порт»

Фото: АО «Восточный Порт»

За четыре года новогодний марафон охватил порядка четырех тысяч жителей Приморья от мала до велика. Только на текущей неделе волонтеры Фонда «Восточный Порт» вручили детям и взрослым порядка одной тысячи подарков. По словам руководителя волонтерского штаба Фонда «Восточный Порт» Анастасии Литвиновой, с каждым годом увеличивается и количество добровольцев, желающих участвовать в «Неделе добра». Всего же в мероприятиях «Восточного Порта» в 2022 году принимало участие более 200 волонтеров. Среди них школьники Врангеля, представители работающей молодежи и старшего поколения.

Фото: АО «Восточный Порт»

Фото: АО «Восточный Порт»

– Главное в «Неделе добра» – это даже не подарки, а то, что мы обязательно перед Новым годом приходим к тем, кто нас очень ждет. Фонд «Восточный Порт» работает для людей и вместе с людьми. Каждый год мы реализуем порядка 200 мероприятий, акций, проектов. Есть и какие-то большие, масштабные, есть совсем маленькие. Потому что добро – оно бывает разным. Иногда помощь конкретному человеку гораздо приятней и больше, чем какая-то безадресная помощь, – подвел итоги марафона вице-президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Болта.

Фото: АО «Восточный Порт»

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