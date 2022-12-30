Топ новостей Приморья с 26 по 29 декабря

Рассказываем о том, что произошло в крае с 26 по 29 декабря. Фото: Руслан НОВИКОВ

Пришло время составить последний топ новостей 2022 года и перевернуть страницу этой истории. «Комсомолка» узнала, что обсуждали в Приморском крае с 26 по 29 декабря. Поговорим о пожаре в ночном клубе, пробках, тигре, который набросился на авто и о многом другом.

ЖИВОЙ УГОЛОК

Тигр набросился на авто? А чего вы удивляетесь, это же Приморье. Хищник выбрался ночью из леса и прыгнул в сторону проезжающего мимо автомобиля. Все произошло на трассе между Фокино и Душкино. Водитель успел запечатлеть этот момент на камеру, судя по видео, ни он, ни машина не пострадали, приморец продолжил свой путь. «Комсомолка» узнала дальнейшую судьбу полосатого нарушителя покоя.

Ничего не подозревающего добермана во Владивостоке несколько раз предала собственная хозяйка, из-за чего он снова и снова оказывался на улице. Обычно век породистого питомца в каменных джунглях недолог, но, к счастью для Горана (теперь пса зовут так), его нашла 17-летняя студентка из столицы Приморья Полина Козырева. Замерзшую собаку она однажды обнаружила в районе Второй Речки и собиралась вернуть владельцам, но даже не подозревала, в какую историю выльется эта помощь. Хозяйке-аферистке ей пришлось выложить 10 тысяч рублей из собственного кармана, а та была только рада – на питомце она «наваривалась» минимум трижды. «Комсомольская правда – Владивосток» опубликовала историю из первых уст.

ПРОИСШЕСТВИЯ

«Мы все умрем», – кричит девушка на видео, слитом в соцсети, и попавшим после этого в СМИ. На кадрах – антураж небезызвестного среди модной молодежи Владивостока ночного клуба Unique, над диджейской стойкой полыхает огонь – горит и плавится вентиляция. Студентка голосит, но не выходит, да и другие посетители, кажется, не торопятся. Этим безрассудством запомнится скандально известный случай в заведении, который произошел в ночь с субботы на воскресенье, 25 декабря. Вечеринка закончилась общей эвакуацией.

ОБЩЕСТВО

Конечно же приморцам было интересно, как в новогодние праздники будут работать медучреждения. «Комсомолка» опубликовала измененный график поликлиник.

ДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Столица Приморья утопает в пробках уже несколько дней. Из-за наледи и гололеда главные артерии города сковали заторы в девять баллов. Наиболее тяжелая обстановка сохраняется на участках с крутым рельефом, осложняя движение почти во всех районах муниципалитета: в Первореченском, Ленинском, Первомайском и Советском.

Даже 30 декабря ситуация не меняется. Причина тому не только обрушившийся на город снегопад, но и аварии, а также предстоящий Новый год.

ПОГОДА

Конечно же всех интересовала погода в новогоднюю ночь. В канун Нового года, 31 декабря, в Приморье ворвется гребень антициклона. Синоптики портала «Примгидромет» озвучили подробный прогноз на предстоящий праздник.

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