Яркую вспышку было видно в разных районах Приморья. Фото: социальные сети

Жителей Приморья отвлекли от предновогодней суеты. Неизвестный и необычайно яркий объект был заменен в пятницу, 30 декабря. Западные СМИ, в частности, новостное агентство «Ренхап», сообщило, что Южная Корея успешно провела испытательный полет твердотопливной космической ракеты-носителя со ссылкой на Минобороны.

Загадочный свет было видно в нескольких районах Приморья. Первыми о вспышке сообщили в социальных сетях очевидцы из Славянки (Хасанский район, юг края), затем жители ЗАТО Фокино, Артема, Уссурийска и, наконец, Владивостока. Неизвестный объект было видно на возвышенностях дальневосточной столицы.

Кадры из ЗАТО Фокино. Фото: социальные сети

Приморцы начали массово обсуждать случившееся, выдвигать гипотезы. Запуск ракеты оказался лидером среди предположений: но говорили и об НЛО, и о взрыве метеорита.

– Ну вот смотрите, нас похищают... Подушки нет. За нами прилетели, – рассказывают жители в социальных сетях.

Отметим, доподлинно неизвестно, действительно ли вспышка является следствием запуска ракеты. По данным западных СМИ, она предназначена для вывода на низкую околоземную орбиту небольшого спутника для операций наблюдения. Известно, что по сравнению с жидкотопливными космическими аппаратами запуск твердотопливных обычно проще и дешевле. Запуск провели в 150 километрах от Сеула, информация о запуске появилась в 19:00 – это в том числе ориентировочное время появления ракеты с «хвостом» по Владивостоку.

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