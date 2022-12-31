Малыш обварился кипятком: специалисты разбираются в причинах страшных ожогов у двухлетнего мальчика из Фокино

Жизни малыша сейчас ничего не угрожает. Фото: Евгения ГУСЕВА

Фотография двухлетнего малыша с ранами, похожими на ожог, за несколько дней распространилась по соцсетям Приморья и попала в СМИ. Кто именно сделал кадр, остается загадкой, но человеку явно не безразлична судьба мальчика. Как уверяют местные жители, ребенок сильно обжегся, однако мама не соглашалась на госпитализацию, ссылаясь на то, что еще двух детей не с кем оставить. Огласка сделала свое дело – жизни Максима (здесь и далее фамилии и имена изменены. – Прим. ред.) теперь ничего не угрожает. Однако следователям еще предстоит разобраться, почему ребенок не смог сразу получить квалифицированную помощь медиков.

Глядя на фото, многие приморцы предположили, что малыш, оставленный без присмотра, мог проглотить уксус. Большие раны на груди и вокруг рта, облезающие губы – страшная картина, намекающая на серьезный ожог. В СК подтвердили, у ребенка действительно ожог, но опровергли информацию о способе его получения.

– Предварительно установлено, что мать оставила на столе кружку с горячим чаем и из-за ненадлежащего присмотра ее малолетний сын 2021 года рождения взял кружку, отпил чай и вылил его на себя. В результате чего он получил термический ожог лица и грудной клетки 2 степени площадью не менее 2%, – отметили в ведомстве.

Благодаря слитому в скть фото, ребенку сейчас оказывают помощь.

Специалисты уже организовали доследственную проверку по признакам ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Напомним, семью Колосовых в Фокино характеризуют не как самую образцовую. Женщина одна воспитывает троих детей. Старшенькому – семь, и, якобы в школе он практически не появляется, а зимой, по словам местных, может разгуливать по улице без одежды. Младшая сестренка – родилась совсем недавно. Мать сейчас находится в отпуске по уходу за малышкой, но, судя по всему, справляться одной – довольно сложно.

Как выяснила накануне «КП-Владивосток», малыша с ожог уже отвезли в Краевую детскую больницу № 1 во Владивостоке. Вместе с ним в отделении находится ближайшая родственница. Искренне надеемся, что мальчик в скором времени поправится. Ну, а что касается матери и условий проживания всех детишек – разберутся профессионалы.

– В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, – подытожили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

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