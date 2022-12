Какие концерты пройдут во Владивостоке в январе 2023 года

В январе 2023 года запланировано на порядок меньше концертов, чем обычно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда» подготовила список концертов, которые пройдут во Владивостоке в январе 2023 года, ведь зимние каникулы – чудесная пора, чтобы встретиться со старыми друзьями, всей семьей и отдохнуть, сходив на выступление любимых исполнителей.

4 января, шоу Сергея Арутюнова, 0+

Где: Феско-холл, улица Верхнепортовая, 38.

Во сколько: в 20:00.

Потрясающая возможность услышать легендарные хиты Queen и Scorpions в сопровождении симфонического оркестра. Ребята настоящие профессионалы своего дела – так прочувствовать, передать достаточно сложный рок-материал еще и с дополнением классической музыки, дело не из легких. Солист проекта Сергей Арутюнов, участник таких шоу, как «Голос», «Один В Один», «На Заре 2020» и других популярных музыкальных программ.

Прозвучат всем известные – Still loving you, Wind of change, Hurricane, Send me an angel, а также We will rock you, I want to break free, Dont stop me now, We are the champions, Show must go on и многие другие.

Сергей Арутюнов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

5 января, «Иван Панфиlove», 18+

Где: бар Gastroli Grill, проспект 100-летия Владивостока, 54А.

Во сколько: в 20:00.

Глэм-роковая группа из Владивостока, «рожденная» еще в далеких 90-х, солист – самый аутичный исполнитель Иван Панфилов. Абсолютно каждая их песня пронизана духом морского города.

На концерте зрителей будут ждать культовые песни «Море воды», «Бессмысленны слова», «Молодость», «Без тебя» и не только.

6 января, Антон Токарев, 18+

Где: клуб, улица Светланская, 83.

Во сколько: в 21:00.

Участник телевизионных шоу, музыкант, автор и даже юморист. Песня группы Hi-Fi «Седьмой лепесток», ставшая в свое время легендой, в свежем исполнении Антона Токарева на шоу «Голос-8» получила вторую жизнь. Сейчас это главный хит уходящего года!

Кавер «Седьмой лепесток» и новые композиции артиста вы сможете услышать уже 6 января, в канун Рождества.

20 января, «Зимнее вдохновение», 6+

Где: Приморская государственная картинная галерея, улица Алеутская, 12.

Во сколько: в 19:00.

Музыкально-поэтический вечер от дуэта – вокалистки Еленой Нуштаевой и поэтессы Татьяной Власовой, где вы услышите родные сердцу песни, окунетесь в мир французских, итальянских, испанских, японских мелодий в сопровождении вокала.

Татьяна Власова – председатель литературно-музыкального объединения «Третья пятница», автор проекта «Рифмоплет», организатор фестиваля авторской песни.

Елена Нуштаева – музыкант, преподаватель вокала Международной лингвистической школы, организатор благотворительных концертов.

29 января, «Мы поем песни Владимира Высоцкого», 6+

Где: Дворец культуры железнодорожников, проспект Партизанский, 62А.

Во сколько: в 16:00.

Вот уже пятый год подряд во Владивостоке проходит памятный концерт ко дню рождения просто гениального человека, легенды авторской музыки Владимира Высоцкого.

Солисты и вокальные группы Владивостокского дворца культуры, железнодорожники, барды Приморья, коллективы, а также другие неравнодушные к его творчеству, исполнят знаменитые песни Владимира Семеновича.

Памятник Владимиру Высоцкому в Театральном сквере во Владивостоке. Фото: Дарья НАУМЕЦ

