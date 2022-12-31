Прощай, Тигр. Здравствуй, Кролик

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

2023-й уже на пороге. Этот год выдался откровенно непростым для всех, и к новому мы подошли уставшие, но все же полные надежд и веры в тепло, свет, добро и любовь. Поэтому нам всем сейчас важно отдохнуть и набраться сил на зимних праздниках, а с выходом на работу или учебу – создавать нашу реальность со свежей энергией.

Здесь, кстати, можно провести параллель с восточным календарем: тигр – сильный, агрессивный, непредсказуемый; кролик (кот) – осторожный, мягкий, приземляется на лапы. Давайте и мы так попробуем?

В новом году «Комсомольская правда – Владивосток» желает своим читателям гармонии и баланса, стойкости и огромных внутренних сил, крепкого здоровья, как физического, так и ментального. И, конечно, интересных текстов и… добрых новостей.

Давайте сделаем 2023-й тем годом, в котором нам будет комфортно.

С теплыми объятиями, редакция «КП – Владивосток»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.