Опять трясет: очередное мощное землетрясение на Камчатке почувствовали даже на Курилах

Сейсмическая угроза не вызовет цунами. Фото: Мария КАЮРОВА

Камчатка едва оправилась от извержения вулкана Шивелуч, но пока природа не хочет оставлять жителей полуострова в спокойствии. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на юге региона, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Эпицентр подземного толчка зафиксировали в 127 километрах на юго-восток от села Мильково близ Петропавловска-Камчатского. В Елизово и Вилючинске сообщили, что не ощутили землетрясения. По предварительным данным, толчок оценили в 3-4 балла, разрушений нет. Известно, что сейсмособытие нецунамигенное, то есть, не может создать угрозы опасного подъема уровня воды, сообщили в региональном МЧС.

Местные шутят в социальных сетях, что с землетрясениями жизнь стала эмоционально насыщеннее. Многие подчеркивают, что в апреле «трясет всегда», но не так сильно. Напомним, подземные толчки в регионе продолжались до и после извержения вулкана с сильнейшим за 60 лет пеплопадом. Магнитуда колеблется от 4 до 6,9.

ОБНОВЛЕНИЕ.

Очаг залегал на глубине 116 километров в морской акватории. Жители сообщили, что в Петропавловске толчки ощутили примерно на 3 балла. Через время до редакции дошли вести из Сахалинской области: оказалось, отголоски землетрясения на Камчатке почувствовали жители Северо-Курильска на Парамушире. Обошлось без разрушений.

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