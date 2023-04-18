АО «Восточный Порт» планирует вдвое увеличить перевозку контейнеров в полувагонах

Ирина Ольховская. Фото: АО «Восточный Порт»

Участники рынка обсудили вопросы трансформации международной контейнерной логистики в условиях современных экономических отношений. Эта тема стала ключевой на форсайт-сессии «Контейнерная логистика эпоха перемен» в рамках Транспортно-логистического конгресса и международной выставки «ТрансРоссия», проходящих в эти дни в Москве. В дискуссии приняли участие представители ведущих предприятий транспортной отрасли страны, связанных с перевалкой контейнеров и контейнерных грузов.

В ходе дискуссии директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская отметила, что в связи с острейшим дефицитом провозной способности железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона в ближайшие 2-3 года погрузка контейнеров в полувагоны будет актуальна.

Компания АО «Восточный Порт» несколько лет назад провела работу по диверсификации бизнеса в сторону контейнеризации. Технология погрузки контейнеров в полувагоны с тех пор существенно изменилась, и сегодня по скорости процесс практически сравнялся с погрузкой на фитинги.

Это оказалось возможным благодаря слаженной совместной работе с «Российскими железными дорогами» в части разработки 7 технических условий такого способа погрузки, которые успешно прошли все тестирования на соударение и оперативно внедрены работу Порта. Сегодня эта технология широко используется всеми участниками рынка.

Топ-менеджер УГМК отметила, что экспертные оценки значимости процесса обратной загрузки контейнеров в полувагоны высоки. Это доказывают итоговые цифры. С момента принятия решения по вывозу из портов Дальнего Востока импортных контейнеров в полувагонах за 2022 год вывезено порядка 12 000 полувагонов с 24 000 TEU. Только по итогам 1 квартала текущего года эта цифра увеличилась вдвое – в 24 000 полувагонах отправлено 47 500 TEU. Таким образом, за счёт применения сдвоенных операций в 1 квартале 2023 г. было высвобождено 1,7 млн тонн дефицитной пропускной способности.

– В текущем году мы постараемся как минимум удвоить показатели, чтобы как можно больше других грузов было провезено по сети железных дорог.

Существенный экономический эффект дает и скидки в 20,7% на внутрироссийские импортные перевозки гружёных универсальных крупнотоннажных контейнеров в полувагонах. Только за 2022 год экономия за счёт использования скидки и технологий составила 166 млн рублей. При сохранении динамики в 2023 году – это полтора миллиарда.

В том числе Ирина Ольховская сделала акцент на точечные и конкретные аспекты проблематики работы железнодорожной инфраструктуры восточного полигона. В частности, речь идет о необходимости развития грузонапряженной станции Находка-Восточная ДВЖД. В ее периметре сосредоточены терминалы с различной обработкой грузов. Объём перевозок в 2022 году составил 42,5 млн тонн. В перспективе, к 2030 году ожидается порядка 150 млн тонн. В качестве оперативной минимальной меры предлагается увеличить скорость обмена парками хотя бы минимальными вытяжными путями.

– Парки присутствуют различные: это и цистерны, и фитинги, и полувагоны. Мы видим, что по станции работает и угольный терминал, и крупнейший контейнерный терминал, и сухогрузные, нефтехимические терминалы, планируется строить новые. На это необходимо обратить внимание, это не миллиардные затраты, это то, что РЖД могут сделать достаточно быстро и от этого будет эффект, – уверена представитель УГМК.

Решений, которые использовались в 2020-2022 годах, перераспределяя провозную способность между грузами и регионами, сейчас недостаточно.

– Необходимо реализовывать технологические мероприятия, которые будут относиться не к распределению, а к увеличению провозной способности путем сохранения уже принятых решении, – считает эксперт.

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