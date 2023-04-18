С весной проснулся энцефалит. Иллюстрация из архива. Фото: Мария ЛЕНЦ

С весной вместе с возможностями отдыха на природе приходят и соответствующие опасности. Клещи просыпаются уже в марте, как только потеплеет до +7 градусов, и активны до поздней осени. В разгар сезона жителям Приморья стоит быть особенно осторожными, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Если вы заметили на себе клеща, не нужно стряхивать, давить или сжигать его! Первым делом обратитесь в травмпункт, где вам помогут удалить «попутчика». Тонкости этого алгоритма разъяснила редакции Марина Просянникова, заведующая лабораторией вирусных и особо опасных бактериальных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае».

ПОСМОТРИ, ТАМ ЧЕРНАЯ ТОЧКА

– Мы не рекомендуем самим снимать клеща. Если неправильно потянуть, он оставит в коже головку, протоки и не будет подлежать исследованию, – подчеркнула эксперт.

В МЧС приводят следующие рекомендации, если клеща необходимо удалить самостоятельно. Насекомое можно «выкрутить» против часовой стрелки пинцетом или обернутыми в чистую марлю пальцами, а место укуса обработать спиртом, йодом или зеленкой. Хорошо, извлекли – что дальше?

Относить клеща в лабораторию лучше в чистой емкости. Это может быть коробочка, баночка – все, что надежно закрывается. Хранить насекомое лучше в холодильнике, а отдать на исследование – как можно быстрее. Не нужно смазывать его маслом или кремом, чтобы выгнать с места укуса – это может повлиять на качество анализа.

Исследование клеща. Фото: Анастасия КЛЕЩИК

– Есть целый перечень лабораторий с режимом работы и адресами. Можно посмотреть, куда ближе ехать, и отнести туда клеща. Частные лаборатории дают результат за 2-3 дня, так как ждут, когда паразитов на анализ наберется побольше. Государственные выдают результат в течение суток. Но нужно помнить, что прием клещей во всех лабораториях идет до обеда. Если клеща принесли позже, то результат будет на следующий день, – рассказывает Марина Просянникова.

К ДИАГНОЗУ

Если отдать насекомое на исследование не получилось, то определить, заразили ли вас, можно по анализу крови. Но это займет больше времени и ударит по кошельку. Дольше – потому что антитела организм вырабатывает не сразу, следовательно, в день укуса они в крови не появятся. Дороже – поскольку биоматериал придется сдавать на анализ по всем инфекциям, которые передают клещи, и каждая из процедур оплачивается отдельно. В Приморье клещи переносят энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз и анаплазмоз.

– У нас, зачастую, микс-инфицированные клещи. То есть он переносит несколько возбудителей. Но не всегда зараженный клещ вызовет болезнь. Все зависит от того, как долго вы его на себе носите. Если снять его в течение суток, то заражение может и не произойти – потому что возбудитель содержится в кишечнике клеща. Грубо говоря, клещ должен посидеть на вас, попитаться. И чем дольше он на человеке, тем выше риск передачи инфекции, – подчеркивает врач.

ГДЕ КЛЕЩУ ХОРОШО

Бытует миф, что подцепить паразита можно только в лесу и на даче. Это не так. Маленький хищник может подстерегать свою жертву в самых неожиданных местах.

– У нас был случай, что клещ присосался к только родившей женщине. Стали выяснять: откуда он в роддоме? Оказалось, с цветов, которые передали в палату. Опасность может быть везде. Сейчас у нас регистрируются случаи, когда клещи кусали людей, не выходящих за территорию города, – предостерегает Марина.

ОПАСНЫЙ АРЕАЛ

Стоит отметить, что Приморье считается эндемичной зоной клещей. Это значит, что случаи заражения от них регистрировали в каждой части края. Подцепить опасного попутчика можно даже на газоне или под деревом в парке – «Комсомольская правда» составила список мест, где стоит быть особенно внимательными. И, конечно, помнить про меры предосторожности, о которых рассказала специалист:

Приморье – эндемичный «ареал обитания» клеща. Фото: Анастасия КЛЕЩИК

– Во-первых, должна быть форма. Когда мы идем в лес или на дачный участок, все участки тела должны быть прикрыты. Нужны кроссовки или высокие сапоги, руки – в перчатках, перчатки – на манжетах. Придумали уже противоклещевые костюмы, они со складками внутренними. Спреи от насекомых защищают неплохо. И вакцинацию от энцефалита никто не отменял. Потому что если раньше у нас в крае было 12 территорий, неблагополучных по клещевому энцефалиту, то сейчас все районы эндемичны. Нет ни одной территории, где бы не регистрировались заболевания людей.

Раньше от клещей обрабатывали лесные массивы и поля – сейчас от этого способа отказались ради экологии. Опрыскивают только парки, ботанические сады, детские лагеря, скверы. Но из-за влажного приморского климата эту процедуру нужно проводить регулярно: если сразу после обработки наступит туман или дождь, она не будет эффективной.

– С начала сезона 2023 года в медицинские организации Приморского края с укусами клещей обратились 237 человек, это несколько больше, чем за аналогичный период 2022 года, примерно в 2,2 раза. На исследование сдан 161 клещ. Наибольший удельный вес, это, конечно, боррелии (17,4%) и риккетсии (16,1%). Антиген клещевого энцефалита не обнаружен. Начались проводиться обработки, на территории Владивостока, Уссурийска и Лесозаводска. Начали обрабатываться и летние оздоровительные учреждения, – поделилась Татьяна Ельчанова, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора по Приморскому краю.

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