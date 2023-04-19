Об этом рассказали в администрации города. Фото: Милана СОКОЛ

С 2013 года в России проводится акция «Бессмертный полк» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В рамках мероприятия жители и гости Владивостока проходят по центральным улицам города, с фотографиями своих родных. Однако стало известно, что в этом году шествия не будет. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О том, что в приморской столице отменили очное шествие «Бессмертного полка» рассказали в пресс-службе администрации города. В мэрии добавили, что информация об иных форматах проведения появится позже.

Как рассказала пресс-секретарь движения Ольга Байбулова, мероприятие решили расширить, чтобы люди могли на протяжении всего дня чтить память героев.

По словам сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России Геннадия Иванова, разработано несколько форматов акция. Один из них – «Бессмертный полк для автомобилистов», желающие могут разместить портреты своих родственников на стеклах машин. Также фотографии ветеранов можно прикрепить на одежду.

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