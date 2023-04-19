«Динамо» - век: приморское спортивное общество отпраздновало юбилей

Праздник прошел с размахом. Фото: пресс-служба «Динамо».

18 апреля всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо» исполнилось 100 лет. Во Владивостоке круглую дату отметили на Приморской сцене Мариинского театра. Губернатор края Олег Кожемяко, глава города Константин Шестаков и генерал-лейтенант Денис Симонов поздравили динамовцев и торжественно наградили лучших из них, а живая музыка, танцевальные номера и песни подчеркнули атмосферу праздника.

Творческие коллективы выступили с яркими номерами. Фото: пресс-служба «Динамо».

Спортивное общество появилось в 1923 году по распоряжению Феликса Эдмундовича Дзержинского. История «Динамо» началась в Москве, но со временем его отделения открылись в каждом регионе России. И по сей день лучшие спортсмены передают опыт подрастающему поколению и вдохновляют собственным примером.

– Рожденное революцией и молодым советским государством, «Динамо» прошло трудный и яркий путь вместе со своей страной и со своим народом. Через испытания и победы. К началу 1988 года в Советском Союзе уже насчитывалось почти 4000 стадионов, более 165 000 футбольных полей и спортивных залов, почти 2300 бассейнов. Число физкультурников и спортсменов составляло более 79 миллионов человек. Согласитесь, за 65 лет сделано немало. Существенная роль в воспитании этих граждан и управлении таким большим спортивным хозяйством была отведена и обществу «Динамо».

Низкий поклон и слова огромной благодарности сегодня живым, вечная память ушедшим ветеранам «Динамо», всем спортсменам, тренерам, административным работникам, которые отстояли страну в годы Второй Мировой войны, в Афганистане и на Северном Кавказе, участвуют сегодня в СВО на Украине, – подчеркнул Денис Симонов, генерал-лейтенант, начальник управления ФСБ России по Приморскому краю, председатель Приморского спортивного общества «Динамо».

Денис Симонов обратился к публике с приветственным словом. Фото: пресс-служба «Динамо».

С 1939 года здесь занимались военно-прикладным спортом, готовили олимпийские резервы, проходили тренировочные сборы российских команд, отправлявшихся на олимпиады в Южную Корею и Австралию. Там советские и российские атлеты завоевывали золотые медали!

– Именно динамовцы стяжали славу советского футбола – это «Динамо Киев» «Динамо Москва», достойно выступая на мировой арене. Это и хоккейные команды, из которых формировалась сборная страны. Были времена и другие, когда в 90-е годы государство отказалось от прямого финансирования спортивных обществ. Стадионы использовались как рынки, так было и на центральном стадионе в Москве. Где-то председателям спортивных обществ приходилось собирать деньги со спонсоров. И я рад, что к 100-летнему юбилею, благодаря стараниям всех здесь собравшихся, благодаря неустанной работе команды людей, преданных спорту, мы сумели возродить это имя.

Изменились площадки, включая сам стадион «Динамо», изменились секции, опять пришла молодежь. Появились новые волейбольные, баскетбольные, футбольные команды, которые продолжают славные традиции «Динамо», – подчеркнул губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Олег Кожемяко вручил Благодарственные письма Губернатора Приморского края отличившимся. Фото: пресс-служба «Динамо».

Приморское отделение физкультурно-спортивного общества – одно из самых активных, на его базе возродился профессиональный футбол и баскетбол, а в 2023 году – еще и волейбол. Организация тесно сотрудничает с правительством Приморского края, воспитывает подрастающее поколение в духе патриотизма и под эгидой здорового образа жизни.

– Что такое для нас «Динамо»? Для нас, владивостокцев? Безусловно, это и 269 золотых медалей на Олимпиаде, и 3200 золотых медалей на чемпионатах Европы и мира, это подавляющее большинство призеров всех медалей в наших олимпиадах. Сейчас это 1500 мальчишек и девчонок, которые участвуют в сборных по различным видам спорта нашей страны. Конечно, это и такие уникальные люди, как Горохова и Яшин. В нашем детстве и юности – это Кобаева и Карелин, Исинбаева и Попов… да много их.

Много тех ребят и девчонок, на которых мы смотрели, затаив дыхание. Но неизменно было одно: выходили и с достоинством защищали интересы нашей страны на спортивной арене. Для города Владивостока «Динамо» – это лучший футбольный стадион, на котором мы увидим еще не одну спортивную баталию, которая понравится жителям нашего города. Это лучший легкоатлетический манеж, который двигает к значимым спортивным победам мальчишек и девчонок нашего края. Несколько футбольных малых арен, где готовят будущее поколение динамовцев, которые будут защищать наш любимый город Владивосток, – отметил Константин Шестаков в своей речи.

Глава Владивостока выступил с добрым напутствием. Фото: пресс-служба «Динамо».

Стоит отметить, что на базе приморского отделения «Динамо» во Владивостоке возродился профессиональный футбол и баскетбол, а в 2023 году к ним присоединится и волейбол. Организация тесно сотрудничает с Правительством Приморского края, воспитывает подрастающее поколение в духе патриотизма и под эгидой здорового образа жизни.

Праздничный концерт прошел на сцене Мариинского театра во Владивостоке. Фото: пресс-служба «Динамо».

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