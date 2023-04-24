Смогла жить дальше после убийства мужа, снималась в кино. Как наша читательница с филфака попала в шахты, а затем на экраны

Пенсионерка проживает яркую интересную жизнь.
Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»
В декабре 2022 года «Комсомольская правда – Владивосток» опубликовала имена победителей новогоднего конкурса, в их числе оказалась 81-летняя жительница Артема Тамара Свиридова. Пенсионерка так обрадовалась подарку – книге по рукоделию, что прислала в редакцию конверт с фотографиями и десятками писем о том, как она когда-то переехала с семьей с Сахалина в Артем и стала известной в Приморье рукодельницей. Жизненный путь Тамары Васильевны оказался непростым, но женщина никогда не опускала руки, поэтому «КП» не задумываясь решила рассказать ее историю. И даже сейчас, когда она почти не видит, когда трудно ходить, она живет полноценной жизнью. Как ей это удается – читайте в материале.
Когда Тамара училась в школе, листая учебники и исписывая чернилами тетради, представляла, как поступит в университет на филфак. Школьнице очень нравилась литература. Но когда она оказалась в стенах вуза, устланного красными коврами, заробела и так и не подала документы.
– Я пошла работать на шестую шахту, там же трудился мой отец. Я задержалась там на 10 лет, но при этом получила образование инженера-экономиста. Поэтому направлению мне даже удалось устроиться в Якутии, но я вернулась в артемовские шахты, а в 1965 году вышла замуж.
Тамара Свиридова работала на шахтах.
Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»
У Тамары Васильевны трое детей и пятеро внуков, после 27 лет брака отношения дали трещину, супруги расстались, но мужчина продолжал помогать по дому, общался с дочерью и сыновьями. А потом случилось страшное, он бесследно пропал.
– Я написала заявление в полицию, начались поиски. Тело моего бывшего мужа нашли в лесу. Один из свидетелей рассказал, что слышал крики о помощи. Убийц нашли, посадили. Дальнейшая их судьба мне особо неизвестна, но слышала, что один из них заболел после мест лишения свободы туберкулезом.
Эта ситуация не сломила дух женщины. Она продолжала воспитывать внуков, занималась домом, семейными делами. Тамаре Васильевне исполнилось 56, к этому времени ликвидировали все шахтовые отрасли города, тогда она стала искать себя в творчестве. И нашла.
– Вышивка крестиком и картины из бисера стали моей отдушиной. Я подходила к этому делу с любовью, и люди это заметили. Я познакомилась с такими же рукодельницами, стала участвовать в выставках нашего города. Мою работу выкупил бывший глава города Владимир Новиков. Я тогда так смущалась, но мне очень польстило, что на самой первой моей выставке так оценили мое творчество.
Работы пенсионерки.
Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»
Затем пенсионерка узнала о Высшей народной школе для старшего поколения, которая открылась при Дальневосточном политехническом институте. Там она познакомилась с помощницей японского режиссера, который снимал в Приморье фильм о войне и любви для кинофестиваля «Меридианы Тихого» 2015-го года. Кстати, драма Кадзуеси Кумакири получила достаточно лестные отзывы критиков. Это история пожилой пары, которые пронесла любовь через тяготы и потрясения. Во многом есть сходства с жизнью Тамары Васильевны!
Ученики народной школы.
Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»
– Картина называется «Мелодии Света». Меня и еще трех претенденток пригласили на кастинг, с нами побеседовали, рассказали о сценарии. Не знаю, почему выбрали именно меня. Мне казалось, я ничего такого не сделала, но в итоге пришлось на какое-то время стать актрисой. Интересный опыт. Съемки проходили в поселках Раздольное и Смоляниново. Я играла состарившуюся главную героиню, которая прошла через войну со своим любимым человеком. В фильме показали их жизнь с самого детства и до старости.
С пенсионеркой живет ее сын, он помогает ей, так как у Тамары Васильевны начались проблемы со зрением. И ей больно ходить. Женщина не опускает руки. Скоро ей предстоит операция на глаза, также врачи скажут, как быть с больной ногой. Как только поправит здоровье, уверяет, примется за какое-нибудь новое творчество, попробует вязать игрушки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Мастерица из Владивостока превращает дикоросы в удивительные украшения из эпоксидной смолы
Девушка поделилась нюансами и особенностями творческого процесса (подробнее)
Кукол, так похожих на людей, мастерит рукодельница в Уссурийске
Клоуны и барышни, сделанные Еленой Малашкиной, мечтают, грустят и даже злятся (подробнее)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.