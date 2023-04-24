Смогла жить дальше после убийства мужа, снималась в кино. Как наша читательница с филфака попала в шахты, а затем на экраны

Пенсионерка проживает яркую интересную жизнь. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В декабре 2022 года «Комсомольская правда – Владивосток» опубликовала имена победителей новогоднего конкурса, в их числе оказалась 81-летняя жительница Артема Тамара Свиридова. Пенсионерка так обрадовалась подарку – книге по рукоделию, что прислала в редакцию конверт с фотографиями и десятками писем о том, как она когда-то переехала с семьей с Сахалина в Артем и стала известной в Приморье рукодельницей. Жизненный путь Тамары Васильевны оказался непростым, но женщина никогда не опускала руки, поэтому «КП» не задумываясь решила рассказать ее историю. И даже сейчас, когда она почти не видит, когда трудно ходить, она живет полноценной жизнью. Как ей это удается – читайте в материале.

УБЕЖАЛА ИЗ ВУЗА В ШАХТЫ

Когда Тамара училась в школе, листая учебники и исписывая чернилами тетради, представляла, как поступит в университет на филфак. Школьнице очень нравилась литература. Но когда она оказалась в стенах вуза, устланного красными коврами, заробела и так и не подала документы.

– Я пошла работать на шестую шахту, там же трудился мой отец. Я задержалась там на 10 лет, но при этом получила образование инженера-экономиста. Поэтому направлению мне даже удалось устроиться в Якутии, но я вернулась в артемовские шахты, а в 1965 году вышла замуж.

Тамара Свиридова работала на шахтах. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

УБИЙСТВО БЫВШЕГО МУЖА

У Тамары Васильевны трое детей и пятеро внуков, после 27 лет брака отношения дали трещину, супруги расстались, но мужчина продолжал помогать по дому, общался с дочерью и сыновьями. А потом случилось страшное, он бесследно пропал.

– Я написала заявление в полицию, начались поиски. Тело моего бывшего мужа нашли в лесу. Один из свидетелей рассказал, что слышал крики о помощи. Убийц нашли, посадили. Дальнейшая их судьба мне особо неизвестна, но слышала, что один из них заболел после мест лишения свободы туберкулезом.

ОТ УГЛЯ К КРЕСТИКУ

Эта ситуация не сломила дух женщины. Она продолжала воспитывать внуков, занималась домом, семейными делами. Тамаре Васильевне исполнилось 56, к этому времени ликвидировали все шахтовые отрасли города, тогда она стала искать себя в творчестве. И нашла.

– Вышивка крестиком и картины из бисера стали моей отдушиной. Я подходила к этому делу с любовью, и люди это заметили. Я познакомилась с такими же рукодельницами, стала участвовать в выставках нашего города. Мою работу выкупил бывший глава города Владимир Новиков. Я тогда так смущалась, но мне очень польстило, что на самой первой моей выставке так оценили мое творчество.

Работы пенсионерки. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

КАМЕРА, МОТОР!

Затем пенсионерка узнала о Высшей народной школе для старшего поколения, которая открылась при Дальневосточном политехническом институте. Там она познакомилась с помощницей японского режиссера, который снимал в Приморье фильм о войне и любви для кинофестиваля «Меридианы Тихого» 2015-го года. Кстати, драма Кадзуеси Кумакири получила достаточно лестные отзывы критиков. Это история пожилой пары, которые пронесла любовь через тяготы и потрясения. Во многом есть сходства с жизнью Тамары Васильевны!

Ученики народной школы. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Картина называется «Мелодии Света». Меня и еще трех претенденток пригласили на кастинг, с нами побеседовали, рассказали о сценарии. Не знаю, почему выбрали именно меня. Мне казалось, я ничего такого не сделала, но в итоге пришлось на какое-то время стать актрисой. Интересный опыт. Съемки проходили в поселках Раздольное и Смоляниново. Я играла состарившуюся главную героиню, которая прошла через войну со своим любимым человеком. В фильме показали их жизнь с самого детства и до старости.

С пенсионеркой живет ее сын, он помогает ей, так как у Тамары Васильевны начались проблемы со зрением. И ей больно ходить. Женщина не опускает руки. Скоро ей предстоит операция на глаза, также врачи скажут, как быть с больной ногой. Как только поправит здоровье, уверяет, примется за какое-нибудь новое творчество, попробует вязать игрушки.

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