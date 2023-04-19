Вместо «Бессмертного полка» жители Приморья могут принять участие в других патриотических акциях

Шествие также пройдет в онлайн формате. Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО

Вместо традиционного очного шествия «Бессмертного полка» власти Приморья предложили жителям и гостям края альтернативные варианты, чтобы почтить память героев, рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В краевом департаменте внутренней политики поделились, что все желающие могут присоединиться к онлайн-шествию. Для этого необходимо загрузить фотографии своих родственников на moypolk.ru, а 9 мая снимки покажут на крупных телеканалах. Также можно поменять свои аватары в социальных сетях на портрет героя.

Приморцы также могут принять участие в акции «Бессмертный автополк». Для этого достаточно разместить внутри салона автомобиля под боковое или заднее стекло фотографию героя с его именем. Замдиректора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко добавила, что снимки можно прикрепить на личные машины, такси, общественный транспорт, главное, чтобы это не мешало водителям.

Почтить память погибший можно и очно, приняв участие в акции «Красная гвоздика». В преддверии праздника добровольцы будут раздавать значки в виде цветка в разных общественных местах Владивостока: парках, скверах, на площадях и набережных. Еще один вариант – распечатать портрет на футболке, прикрепить на одежду бейджик с фотографией или георгиевскую ленту.

В рамках акций «Окна Победы» и «Флаги Победы» окна и балконы предлагают украсить картинками, наклейками праздничной тематики и копиями Знамени Победы.

Еще одно мероприятие – «Сад памяти». В честь каждого защитника приморцы посадят цветы, кустарники и деревья. Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на сайте садпамяти2023.рф, присоединиться к существующим группам добровольцев или создать свою точку высадки.

– Акция «Сад памяти» – традиция, позволяющая нам сохранить достоверные факты истории нашей страны и передать эту информацию детям, внукам, всем последующим поколениям. Недаром ежегодно к акции присоединяется все больше людей – это представители волонтерских организаций, трудовых коллективов, общественные деятели и просто жители края с активной гражданской позицией, – рассказала Ольга Ивченко.

Добровольцы также благоустраивают захоронения и мемориалы погибших в годы Великой Отечественной войны. К ним присоединились юнармейцы с волонтерами в рамках акции «Верни герою имя».

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