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Владивосток19 апреля 2023 23:11

Серьезный пожар площадью 1500 квадратных метров вспыхнул на складе во Владивостоке

Специалисты присвоили пожару третий ранг опасности
Павел САХАРОВСКИЙ
Пламя тушили 75 человек.

Пламя тушили 75 человек.

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В ночь на 20 апреля в столице Приморья разгорелся крупный пожар. В 00:34 сотрудникам ГУ МЧС России по краю сообщили о возгорании склада на Фадеева. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Когда спасатели прибыли к складу, его кровля была полностью охвачена огнем, а после и вовсе обрушилась. Пожару присвоили третий ранг сложности, а его площадь составила около 1500 квадратных метров.

Полностью ликвидировать возгорание специалисты смогли в 6:16. Тушили пламя 75 человек личного состава с помощью 18 единиц техники и пожарного поезда. По предварительной информации никто не погиб. Сейчас специалистам предстоит выяснить, что стало причиной появления огня.

Напомним, что в марте в Артеме вспыхнул мощный пожар на складе алкоголя. Пламя распространилось уже на 1000 квадратных метров площади.

Происшествия: ЧП