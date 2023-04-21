Разрешен отстрел: новый поворот в истории бурого медведя, захватившего домик на Камчатке

Животное не проявляет агрессию, заявили в министерстве. Архив «КП». Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Бурого медведя, который завалился на крыльце дома в селе Ганалы Елизовского района Камчатки, могут или отловить и вывезти подальше в лес, или же застрелить. Как рассказал «Комсомольской правде – Дальний Восток» заместитель главы министерства природных ресурсов и экологии региона Владимир Гордиенко, все будет зависеть от поведения хищника. Вопрос должен решиться в ближайшее время.

В селе Ганалы проживает всего два человека, и один местный мужчина позвонил в камчатский Охотнадзор и заявил, что в населенный пункт зашел агрессивный медведь. Сотрудники ведомства выезжали к месту инцидента дважды. Однако обе проверки показали, что животное ведет себя спокойно, а признаков агрессии не проявляет.

– Он не совсем здоров, истощен, это видно невооруженным глазом. Необходимости в его отстреле мы на данный момент не нашли, – сказал изданию Владимир Николаевич. – Но на всякий случай, если животное бросится, мы приняли меры к тому, чтобы обеспечить вынужденный отстрел. Арендатору охотугодья приказом министерства выдано разрешение на регулирование численности. Оно действует три дня, до 22 апреля.

Пока же оснований для убийства косолапого нет, поэтому специалисты рассматривают вопрос по вывозу животного за пределы населенного пункта. Для этого медведя нужно будет отловить и оставить как можно дальше в лесу. Возможности для этого, подчеркнул Гордиенко, у охотнадзора есть.

В этой истории только два варианта, третьего – отправить хищника в реабилитационный центр – не дано.

– К сожалению, у нас нет для этого условий и ресурсов, – ответил на вопрос замминистра. – Да и вообще – любое взаимодействие человека с медведем приручает зверя. Он очень быстро привыкает к получению некой помощи из чужих рук, это меняет его модель поведения и делает неспособным возвращение в естественную среду обитания.