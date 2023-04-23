Во Владивостоке задержали предпринимателя, который готовил заказное убийство партнера по бизнесу

В ближайшее время мужчину должны отправить в СИЗО. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Крупного предпринимателя задержали во Владивостоке сотрудники приморских управлений ФСБ и Следственного комитета. 43-летний мужчина, отмечают в СК, готовил заказное убийство родственника своего партнера по бизнесу. На него завели уголовное дело по части 3 статьи 30 пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В ведомстве рассказали, что бизнесмен начал подготовку к покушению с февраля по апрель 2023 года. Он несколько раз встретился с двумя неизвестными людьми, которым поведал свой план. Также предприниматель поделился важной информацией, которая должна была помочь в убийстве: сведениями о личности жертвы, марками и номерами машин, на которых он ездит.

– По достигнутой договоренности они должны были подобрать исполнителя убийства, которому будет выплачено денежное вознаграждение, – сказано в релизе Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю. – Подозреваемый не смог довести преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Мужчину скрутили сотрудники ФСБ и СК. Лица, которым предприниматель рассказал о своих планах, действовали в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Сейчас квартиру бизнесмена прошерстили силовики. В ближайшее время мужчину должны отправить в СИЗО.

К слову, санкция по статье об убийстве по найму предусматривает от 8 до 20 лет колонии.