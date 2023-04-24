Моя душа тоже сгорела: в Приморье огонь за два часа погубил труды полутора лет

Огонь уничтожил только что построенную теплицу и выжег труды полутора лет всего за два часа. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Весна всегда приносит с собой не только тепло и улыбки от яркого солнечного света, но и множественные пожары. Огонь со всей своей мощью проносится по лесам и полям Приморья, и, хотя с ним борются, он, так или иначе, успевает натворить бед. В этот раз досталось хозяйке дальневосточного гектара недалеко от Славянки Екатерине, которая переехала из Ростова-на-Дону в наш край полтора года назад ради своего дела на земле, граничащей с океаном. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с женщиной, чтобы узнать, с чего начался ее путь и какой ущерб нанесла стихия.

Около 16 часов 22 апреля Екатерина закончила работу на своем обширном участке – она полностью обустроила большую теплицу. Сил и средств в строение было вложено много. Женщина вручную обтесала каждый брус для каркаса, потом вместе с сыновьями соединила воедино. У Екатерины трое мальчишек; младшему всего шесть, а старшему уже 15 лет. В тот, можно сказать, роковой день установили пластиковые листы. Радуясь своему творению, отправились домой, еще не подозревая, что больше парник и другие результаты своих трудов они не увидят.

В это время возле Славянки бушевал пожар, огонь наблюдали в течение двух дней, но, по словам собеседницы, его не тушили. В субботу поднялся сильный ветер, он-то и перебросил языки пламени со свалки на просыпающуюся от долгой зимы землю, где хозяйничала Екатерина. За полтора года здесь появились саженцы различных плодоносных кустов и деревьев. В один момент все сожрал огонь.

– Я ушла в 16 часов, не было ничего и близко там. В 18 увидела дым из Славянки, но уже все сгорело, – делится с нами Екатерина. – Я только установила большую теплицу и собралась заняться выращиванием, но теперь не знаю, с чего начать. Пустота внутри, всю душу вложила в это дело. Мне кажется, моя душа тоже сгорела. Примерно 50-60 корней винограда, десять – смородины, крыжовник, яблоня – это все было моими руками посажено. Вручную камни рыла… За мной следило шесть с лишним тысяч подписчиков в одной из соцсетей и самые близкие в Telegram, они видели каждый мой день и радовались моим успехам.

Женщина рассказывает, что когда только начала заниматься землей в прошлом году, здесь было мало почвы, буквально 20-30 сантиметров, а остальное скальник. Сама почва оказалась кислой – томаты, перец и баклажаны плодов не дали, зато много кабачков вышло.

А теперь?..

Хозяйка гектарного холма говорит, что сейчас ущерб подсчитать сложно, но если навскидку, то только около 115 тысяч ушло на парник. Он, к слову, не сгорел, огонь прямо до него не добрался, так как Екатерина регулярно выкашивала возле него траву. Однако от высоких температур оплавился весь поликарбонат, превратившись в клейкую кашу.

– Это не считая купленных инструментов, материалов для поднятия в уровень, грузоперевозки… Уничтожен весь садовый инвентарь, удобрения. Единственный плюс – золы добавилось, так как сгорели четыре куба горбыля (пиломатериал), – горько шутит Екатерина.

А ведь планы были грандиозными. Нашей собеседнице важно, чтобы ее дети ели натуральные продукты, в которых были бы уверены. В этом сезоне она уже ждала смородину. В будущем хотела по одной теплице в год устанавливать, а со временем выйти на уровень продаж.

– Специально для всего этого прошла курсы прошлым летом. Теперь у меня кроме высшего государственного и муниципального управления еще бухгалтерство и фермерство. Также в планах был дендрарий. На холме несколько деревьев интересного вида липы, ольха, береза, ильм (вяз). Я высадила корейский кедр и еще несколько видов планировала на этот год. Хотелось из этого места сделать свой мир.

Для того чтобы мечта стала явью, Екатерине пришлось пройти свой особый путь. Он был долог и труден.

– В май 2017-го приняла решение участвовать в программе «Дальневосточный гектар». С этого момента я начала изучать место, в которое ткнула пальцем. Ткнуть пальцем в приоритете было в Приморский край, поближе к морю. Что такое Славянка, я не представляла. Но название понравилось.

Женщина нарисовала план и подала заявление на пять гектаров, но до октября 2018 года лишь обивала пороги, пока, наконец, не подписала договор. Который через три месяца… расторгли, так как, якобы, на этот участок существует лицензия на недропользование. Но уже через месяц ее пригласили на встречу с действующим тогда главой Минвостокразвития – Александром Козловым.

– 4 апреля 2019 года состоялась встреча с министром, который распорядился выдать мне участок под использование. Еще 2,5 года планировался переезд за десять тысяч километров. Что там ждет? Как? Не задумываясь, знала, что все получится! Ни разу не задала себе вопрос – а вдруг...

Приехав к нам, в Приморье, Екатерина начала осваивать землю под личное подсобное хозяйство, сумела провести электричество, хотя у соседей с дачами его нет. В общем, мечтала и строила с нуля уникальную ферму с видом на море и горы...

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