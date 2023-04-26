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Владивосток25 апреля 2023 23:00

Законы изменили по просьбам приморцев

Депутаты приняли очередные меры поддержки для разных категорий жителей
Ростислав САХАЛИНОВ
На заседании обсудили 37 вопросов.

На заседании обсудили 37 вопросов.

Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Заседание Законодательного собрания Приморского края состоялось в среду, 19 апреля. Парламентарии обсудили 37 вопросов; многие из них касались мер поддержки семей участников СВО, инвалидов, спортсменов. Помощь также будет оказана обманутым пайщикам, участникам долевого строительства.

Сыну за подвиг отца

В регионе теперь будут выдавать квартиры семьям с детьми, в которых кормильцы погибли во время выполнения задач СВО, до совершеннолетия. Первоначальный закон был принят еще в мае, но не позволял пользоваться недвижимостью до достижения 18 лет, с просьбой внести правки обратились жены военнослужащих.

Теперь приморцам с двумя детьми при гибели главы семейства на СВО будут предоставляться сертификаты, реализовать которые можно в любом месте на территории края. Доплатив, возможно приобрести жилье большей площади.

Расчет номинала сертификата следующий: 1 «квадрат» считают по средней рыночной стоимости, установленной для детей-сирот в муниципальном образовании.

За инициативу и достижения в этом направлении председатель ЗСПК Александр Ролик поблагодарил губернатора Олега Кожемяко, заявив, что совместная работа будет продолжена, чтобы военнослужащие чувствовали поддержку со стороны властей Приморья.

Председатель ЗСПК Александр Ролик.

Председатель ЗСПК Александр Ролик.

Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Не ограничивать возможности

Не забыли во время обсуждения и о другой категории граждан. Принятые на сессии решения позволят инвалидам, которые используют иные виды кресел-колясок, кроме активного типа, обратиться в КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» за доплатой к компенсациям. Чтобы получить меру поддержки, средство мобильности должно быть куплено не ранее 1 января 2023 года, по цене, превышающей сумму выплаты из федерального бюджета.

Помогут и тем, кто сам трудится на благо других. Приморцам, которые ухаживают за инвалидами первой группы, будут положены ежемесячные выплаты, даже если маломобильный посещает центр реабилитации.

Разобраться с недостроями

В трех чтениях депутаты приняли проект изменений в закон о поддержке обманутых пайщиков. Как пояснил председатель комитета по экономической политике и собственности Владимир Исаков, попасть в реестр пострадавших участников строительства и получить единовременную выплату могут приморцы, которые унаследовали право на получение жилья в проблемном объекте. Компенсация положена после того, как застройщика признают банкротом, и касается даже тех пайщиков, которые использовали маткапитал при вступлении в жилищный кооператив.

Депутат Владимир Исаков.

Депутат Владимир Исаков.

Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Коррективы позволят решить проблемы двух объектов: ЖСК «Хасанский» в Артеме, где квартиры ждут 68 человек, и ЖК на Пихтовой, 35, во Владивостоке, здесь без жилья остались 74 человека.

Нашим спортсменам нипочем санкции

За участие в международных соревнованиях приморцы смогут вновь получать денежные поощрения. Из-за санкций было невозможно выполнить важное условие для назначения стипендии и выплат: для этого в мероприятии по закону должны участвовать не менее 25 стран. Тем временем краевым бюджетом на материальную помощь тренерам и спортсменам предусмотрено не менее 25 миллионов рублей.

Депутат Александр Захаров.

Депутат Александр Захаров.

Фото: Законодательное Собрание Приморского края

– Проектом закона предлагается добавить две формулировки - международные соревнования и Всероссийская Спартакиада сильнейших спортсменов. Условие об обязательном участии в соревнованиях, где есть не менее 25 государств, к сожалению, сейчас невыполнимо. Поэтому предлагаем до 31 декабря текущего года приостановить это положение, – сказал инициатор законопроекта, депутат краевого парламента Александр Захаров.

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