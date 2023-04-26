Законы изменили по просьбам приморцев

На заседании обсудили 37 вопросов. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Заседание Законодательного собрания Приморского края состоялось в среду, 19 апреля. Парламентарии обсудили 37 вопросов; многие из них касались мер поддержки семей участников СВО, инвалидов, спортсменов. Помощь также будет оказана обманутым пайщикам, участникам долевого строительства.

Сыну за подвиг отца

В регионе теперь будут выдавать квартиры семьям с детьми, в которых кормильцы погибли во время выполнения задач СВО, до совершеннолетия. Первоначальный закон был принят еще в мае, но не позволял пользоваться недвижимостью до достижения 18 лет, с просьбой внести правки обратились жены военнослужащих.

Теперь приморцам с двумя детьми при гибели главы семейства на СВО будут предоставляться сертификаты, реализовать которые можно в любом месте на территории края. Доплатив, возможно приобрести жилье большей площади.

Расчет номинала сертификата следующий: 1 «квадрат» считают по средней рыночной стоимости, установленной для детей-сирот в муниципальном образовании.

За инициативу и достижения в этом направлении председатель ЗСПК Александр Ролик поблагодарил губернатора Олега Кожемяко, заявив, что совместная работа будет продолжена, чтобы военнослужащие чувствовали поддержку со стороны властей Приморья.

Председатель ЗСПК Александр Ролик. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Не ограничивать возможности

Не забыли во время обсуждения и о другой категории граждан. Принятые на сессии решения позволят инвалидам, которые используют иные виды кресел-колясок, кроме активного типа, обратиться в КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» за доплатой к компенсациям. Чтобы получить меру поддержки, средство мобильности должно быть куплено не ранее 1 января 2023 года, по цене, превышающей сумму выплаты из федерального бюджета.

Помогут и тем, кто сам трудится на благо других. Приморцам, которые ухаживают за инвалидами первой группы, будут положены ежемесячные выплаты, даже если маломобильный посещает центр реабилитации.

Разобраться с недостроями

В трех чтениях депутаты приняли проект изменений в закон о поддержке обманутых пайщиков. Как пояснил председатель комитета по экономической политике и собственности Владимир Исаков, попасть в реестр пострадавших участников строительства и получить единовременную выплату могут приморцы, которые унаследовали право на получение жилья в проблемном объекте. Компенсация положена после того, как застройщика признают банкротом, и касается даже тех пайщиков, которые использовали маткапитал при вступлении в жилищный кооператив.

Депутат Владимир Исаков. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Коррективы позволят решить проблемы двух объектов: ЖСК «Хасанский» в Артеме, где квартиры ждут 68 человек, и ЖК на Пихтовой, 35, во Владивостоке, здесь без жилья остались 74 человека.

Нашим спортсменам нипочем санкции

За участие в международных соревнованиях приморцы смогут вновь получать денежные поощрения. Из-за санкций было невозможно выполнить важное условие для назначения стипендии и выплат: для этого в мероприятии по закону должны участвовать не менее 25 стран. Тем временем краевым бюджетом на материальную помощь тренерам и спортсменам предусмотрено не менее 25 миллионов рублей.

Депутат Александр Захаров. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

– Проектом закона предлагается добавить две формулировки - международные соревнования и Всероссийская Спартакиада сильнейших спортсменов. Условие об обязательном участии в соревнованиях, где есть не менее 25 государств, к сожалению, сейчас невыполнимо. Поэтому предлагаем до 31 декабря текущего года приостановить это положение, – сказал инициатор законопроекта, депутат краевого парламента Александр Захаров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.