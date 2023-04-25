Снимали на старейшем корабле ТОФ: фильм про героиню из Владивостока выйдет ко Дню Победы

Новеллу создает владивостокская команда с московскими актерами. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Фамилии исторических личностей зачастую остаются в названиях улиц Владивостока, которые в повседневности не всегда в силах вывести прохожего на вопрос: «Какая история скрывается за этим именем?» Память об Анне Щетининой, первой в мире женщины-капитана дальнего плавания, для кинематографистов из Владивостока вышла далеко за рамки названия улицы на Второй Речке. Ко Дню Победы в интернете будет опубликован фильм «неЗабытые», одна из новелл которого посвящена Анне Ивановне. Съемки проходили на старейшем сторожевом корабле ТОФ, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Картина состоит из 8 новелл, посвященных народным героям, истории которых помнит не каждый. Съемочная команда из Владивостока, создавшая новеллу, рассказала о закулисье и том, как за месяц снять фильм для российского интернет-пространства, начав с амбициозной инициативы.

Реконструкция жизни вплоть до пуговиц на костюме

Идея принадлежит блогерскому центру Insight People. К съемкам оперативно подключились 8 регионов: Москва, Омск, Томск, Волгоград, Белгород, Улан-Удэ, Вологда, Пенза, Калининград и, конечно, столица ДФО. Съемочные команды в городах занимаются проектом своими силами.

Кадр из будущей новеллы. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Мы решили поддержать инициативу и снять фрагмент фильма про людей, которые что-то сделали для своего города, региона в самое тяжелое для страны время: военное и послевоенное. История про Анну Щетинину захватила нас больше всего. Мы удивились, почему про нее еще не снят фильм, – делится продюсер новеллы, руководитель Insight People во Владивостоке Иван Юрченко, – мы попытались реконструировать биографию Анны Ивановны вплоть до расположения пуговиц, насколько это возможно в коротком метре.

Сцена, занимающая 90% фильма, снималась на протяжении 19 часов на корабле Красный вымпел. Это еще не самая впечатляющая цифра – все производство заняло около месяца, сбор команды и подготовка к съемкам начались 26 марта 2023 года.

Съемки проходили на старейшем сторожевом корабле ТОФ «Красный вымпел». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В беседе с ребятами, приложившими руку к созданию этого фильма, чувствуется трепет к личности героини и вдохновение ее примером. «Это женщина, которая сделала невозможное», – отвечают члены съемочной команды.

– Мы работали с музеем МГУ, с директором музея Мариной Каменевой, которая во многом нам помогла, например, с реконструкцией одежды Анны Ивановны. Мы со сценаристом прочитали ее автобиографию «На морях и за морями» и выбрали фрагмент для экранизации, консультируясь с музеем, – рассказывает исполнительный продюсер новеллы Александр Мотрий.

Фильм из восьми новелл общим хронометражем в 60 минут, как обещают, выйдет в свет ко Дню Победы практически на всех доступных интернет-площадках.

Для кино на Дальнем складываются пазлы

Проект «неЗабытые» не только отдает честь и оставляет память о народных героях, но и показывает перспективы кинопроизводства во Владивостоке.

– Наша команда привлекла ребят с небольшим опытом или вообще без него. В городе есть стоящие звукорежиссеры, операторы, осветители, гримеры и другие специалисты. У нас можно снимать качественное кино. Например, у нас снимались профессиональные актеры из театра молодежи Павел Пятыров и Вадим Замараев. Московский офис «Инсайт люди» как раз заинтересовался развитием кино на Дальнем Востоке, – поделился режиссер новеллы Дмитрий Шевцов.

Команда проекта. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В общем, как говорят местные кинематографисты, «для кино во Владивостоке у нас складываются пазлы».

А мы напомним, что недавно в краевой столице завершилась часть съемок трагикомедии Александра Ханта по книге Кирилла Рябова «777» (18+). В проекте тоже был задействован продюссерский центр. А подробный обзор киноискусства через призму дальневосточных камер мы публиковали в отдельном материале.

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