Более 500 человек в один момент лишились работы. Что будет со сгоревшим деревообрабатывающем цехом в Приморье

Пожар тушили больше суток. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Учредитель и генеральный директор Лесозаводского лесоперерабатывающего комплекса Леонид Ивлев выразил намерение восстановить предприятие, которое сгорело 25 апреля. Сам руководитель и другие учредители компании в настоящее время недоступны, их телефоны оказались вне доступа еще во время ЧП, однако информацию СМИ передал представитель администрации Лесозаводска Роман Грицев. Он рассказал «Комсомольской правде – Владивосток», что детали возрождения корпусов пока неизвестны.

Говорить о том, какой ущерб нанесен цеху, застраховано ли предприятие, а также во сколько обойдется реконструкция и когда она начнется, рано. Однако Леонид Михайлович заявил, что хочет восстановить все, еще во время пожара.

Напомним, возгорание на улице Свердлова, 24, началось 25 апреля после полудня, на место ЧП сразу приехали первые расчеты, но пока пламя бушевало и набирало мощь, были привлечены дополнительные силы: с 16 человек в самом начале происшествия до 170-180 в конце. В помещениях находилось огромное количество деревянных изделий и пиломатериалов: брусы, доски, паллеты и другое; ухудшал обстановку и сильный ветер. Не удивительно, что помещения вспыхнули как спичка. В итоге открытое горение на 12 тысячах квадратных метров удалось лишь к 6 часам утра 26 числа.

– Некоторые постройки предприятия уцелели, – рассказал в разговоре с корреспондентом «КП» Роман Васильевич. – Основные повреждения, конечно, получили цеха, оборудование внутри. Частично пострадали общежития. На ЛПК работает 506 человек, те, кто лишился жилья, размещены предприятием.

Тут стоит предположить, что в любом случае это будет делом не быстрым. Сначала на пепелище предстоит поработать пожарным дознавателям и прокуратуре. К слову, неофициальная причина возгорания – искра из котельной. Затем специальной комиссии предстоит установить сумму ущерба. И это мы еще не берем во внимание разбор завалов…

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