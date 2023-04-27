Праздник стартует в 9:00. Фото: Милана СОКОЛ

Администрация Владивостока опубликовала расписание мероприятий, которые ждут жителей и гостей города 9 мая. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первое мероприятие пройдет в 9:00. У памятника «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.» состоится возложение венков и цветов. В 10:00 на Светланской стартует парад Победы.

У подводной лодки С-56 мемориального комплекса «Боевая слава ТОФ» в 11:00 ожидается театрализованная постановка, посвященная событиям Великой Отечественной войны, которую исполнит театр «ТАН». В это же время на центральной площади жители и гости Владивостока смогут посмотреть концерт. Дневная программа продлится до 16:00.

«Солдатская каша» для ветеранов начнется в 12:00 в Адмиральском сквере, также здесь развернется полевая кухня и состоится концерт.

В честь Дня Победы в Театральном сквере местные авторы исполнят свои песни в 14:00.

С 19:00 до 22:00 на главной площади Владивостока состоится вечерний концерт, на котором выступит оркестр штаба Тихоокеанского флота.

В 21:00 на набережной Спортивной гавани организуют открытый показ фильмов.

Артиллерийский салют запустят с территории площадки музея «Владивостокская крепость» в 22:00.

В администрации города добавили, что для жителей Берегового, Попова и Трудового концерты начнутся в 12:00 на Строительной, 5, Бассейной, 14, Лермонтова, 81.

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