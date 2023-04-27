Редкого амурского горала впервые сняли на видео на «Земле леопарда» в Приморье

Амурский горал на горе Олений утес.

Редкий и крайне скрытный амурский горал впервые попал на видео. Копытное прогуливалось по каменистому склону горы, которую называют Олений утес. За все время это примерно четвертый раз, когда вид этого животного попадается на камеру, и снять его удалось благодаря фотоловушкам в национальном парке «Земля леопарда», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Амурский горал – подвид горного козла; чрезвычайно редкое животное, как в России, так и во всем мире. Подсчитать его точную численность пока не представляется возможным, так как это очень скрытные особи. Популяция разбита на мелкие группировки. Известно, что вид распространен в Северо-Восточном Китае, на Корейской полуострове, а также на Дальнем Востоке России. Копытное включено в Международную красную книгу с пометкой – уязвимый вид.

Впервые в Приморье удалось получить снимок амурского горала аж шесть лет назад, в 2017-м. Спустя год в объективы камер попались сразу две особи за несколько месяцев. В живую редчайших копытных, в том числе детеныша, сфотографировал сотрудник нацпарка Тимофей Петров в начале 2022-го.

Возвращаясь к нашему животному, скажем, что сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Дарья Максимова с большой уверенностью говорит – перед нами взрослая самка возрастом около 4-5 лет. На кадрах горал с серо-коричневой шерстью, длинным хвостом и изогнутыми рогами – «паспортом» особей. И самое интересное, что камера сняла копытное на видео. Это произошло впервые.

Ученые планируют и дальше изучать вид, насколько это возможно. Как правило, горалы обитают в крайне труднодоступных скалистых местах и ведут скрытный образ жизни, говорит Дарья Максимова. Как ранее рассказывал научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Петр Сонин, эти животные настолько редки для наших краев из-за недостатка пригодных мест обитания. Дело в том, что копытные предпочитают горы, где зимой ветер сдувает снег и открывает доступ к корму, а Приморье не отличается обилием подобных локаций. Глубокий снег смертельно опасен для амурских горалов, ведь они не умеют разбивать снежный покров копытами.

КСТАТИ

«Земля леопарда» рассказала интересный факт про гору, на которой удалось сделать уникальную запись. Так, это место называется Олений утес. Еще в прошлом столетии ученый Гордей Бромлей писал, что раньше использовали название «Иман», что от азиатского слова «иман-ян» означает горал.

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