Суд озвучил приговор бывшему капитану затонувшего в Приморье судна, на котором погиб человек

Затонувшее судно. Фото: trepangdv_exclusive

Бывший капитан затонувшего в Зарубино рыболовного судна «Акванавт» Евгений Омельченко осужден условно. Хасанский районный суд назначил ему наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы с испытательным сроком на два года, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

2 февраля 2022 года в порту Зарубино затонуло судно с 18 тоннами топлива. Судно резко накренилось на левый борт при выгрузке продукции, корма начала опускаться под воду ниже уровня носа корабля. В этот момент одним из первых выскочил повар в состоянии шока.

Всего эвакуировали 14 членов экипажа. Капитана корабля госпитализировали в больницу поселка, у мужчины диагностировали переохлаждение. Старшему механику спастись не удалось.

– Я понимал, затопление судна неизбежно. Дал экипажу команду покинуть «Акванавт», а сам прыгнул в воду и направился в машинное отделение, чтобы оказать помощь старшему механику. Я кричал ему, что нужно идти через аварийный выход. У него была эта возможность. Больше я ничего не помню, так как потерял сознание и меня самого вытаскивали из воды, – рассказал о событиях того дня редакции экс-капитан.

Акт о несчастном случае на производстве направили в Фонд социального страхования для назначения выплат семье погибшего члена экипажа. Работодатель также оказал материальную помощь родным.

В ООО «Примкраб» – компании, которой принадлежало судно, сообщили, что причиной аварии послужили действия Евгения Омельченко. Он проигнорировал требования об остойчивости и непотопляемости судна. Свое заключение о причинах аварии вынес и Ространснадзор.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека. Экс-капитана признали виновным. Суд также на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением и эксплуатацией водного транспорта. Приговор вступил в законную силу.

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