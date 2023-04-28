«Делать что-то иное – как удар в спину». На Дальнем Востоке выпустили книгу о военкоррах

Александр Коц (справа) и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный (второй справа). Из архива. Фото: Александр КОЦ

Они добывают «окопную правду», живут на острие не только пера, но и пули… Речь о военных корреспондентах, рупоре для современной общественности. Как изменилась профессия с началом специальной военной операции? Одними из первых об этом задумались на Дальнем Востоке – хотя, казалось бы, и другой конец страны. В свет выходит книга «Если Родина в опасности, значит, всем идти на фронт», написанная командой приморских корреспондентов, историков, публицистов, политологов. Во главе всего – единственный профессор журналистики на Дальнем Востоке Людмила Алексеевна Васильева. Своеобразный «альманах без формата» собрал 18 статей. То публицистикой, то научной ретроспективой книжка пробирает читателя: то шокирует, то заставляет улыбнуться. Мы побеседовали с автором идеи. История создания дальневосточной книги о военкоррах – в материале.

Обложка книги.

Людмила Алексеевна для региона личность небезызвестная – и с редакцией «КП», конечно, тоже давно знакома. Чего уж там, в нашей газете профессор отработала четверть жизни. Собрать единомышленников, рассказала она в беседе, собрать было не трудно.

– Приморские журналисты – все, к кому я обратилась – отреагировали. Разговор шел так: что-то иное делать – удар в спину. Это меня радовало. Я много работала, да, мы торопились, такая книжка сейчас нужна.

«Не буду бить себя в грудь, но нужно говорить о патриотизме»

– Чья была инициатива – начать такой проект?

– Моя. И меня вдохновил на это мой бывший студент Игорь Коц, отец выпускника ДВГТУ Александра Коца [специальный корреспондент «КП» - прим.ред.], отец Андрея Коца. Первым отдал текст, – рассказывает Людмила Васильевна и тут же будто предсказывает вопрос о строках Высоцкого в названии, – А вот почему на обложке такая фраза. Игорь всегда так относился к Владимиру Высоцкому. В текстах барда нет ни одного упоминания патриотизма, но всего они, между прочим, патриотичны.

Затем меня поддержали другие журналисты: Ольга Мальцева (доцент ВВГУ), написав о Чеченских событиях, Андрей Островский (публицист) – тоже про Чечню. На военкорров «Комсомолки» трудно было выйти по понятным причинам, но мы взяли со ссылкой на авторов взяли тексты Александра Коца и Дмитрия Стешина. Принесу вам два экземпляра.

В ШИГН ДВФУ хорошая команда историков, политологов. Они согласились помочь. Затем подключились и журналисты из ВВГУ.

– Дело благое, но печать – это все-таки дорого. Кто-то помогал?

– Меценатов не было. С деньгами помогли в Школе экономики и менеджмента ДВФУ, остальное – с моих сбережений. По инициативе ШЭМ был организован сбор средств, мы, к слову, закупили две машины с вещами и спальниками, да и целый отряд мы тоже отправляли [А мы, к слову, об этом писали отдельно]. Мальчики в полевой форме (простите, право возраста дает называть мальчиками). Я встала, ком в горле, но надо было собраться. Слова пришли от Булата Окуджавы. «До свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад». Повторяю еще раз: постарайтесь вернуться назад. Хочу вас встречать, будем петь «Танцуйте, мальчики, любите девочек». Это я вот к чему. О каких деньгах говорить, когда такая ситуация? Каждый должен делать свое дело, так и я – все даю, что могу.

Людмила Васильева.

А вот что добавила Ольга Мальцева, доцент журфака ВВГУ, подготовившая для книги «сборник кавказских встреч» – своеобразных штрихов, собранных в картину о чеченской войне.

– Совсем недавно мы, ее ученики, поздравляли Людмилу Алексеевну с юбилеем и, как всегда, поражались: столько энергии, мощи, задора. Этот проект, связанный с военной журналистикой, могла осуществить именно она – деятельная и неравнодушная.

Перспективы

Пока что опубликовано 20 бумажных экземпляров, 21-й отойдет губернатору Приморья Олегу Кожемяко. Если проектом заинтересуются, не исключена помощь и из региональной казны. Создание книги поддержали в Приморском краевом отделении Союза журналистов России, в Дальневосточном федеральном университете, в различных коммерческих структурах.

Людмила Алексеевна, что проделанная работа – лишь начало пути. В книге, кстати, тоже нет заключения – лишь строка «Тема продолжается до Победы!». Последняя глава посвящена биографиям российских военных корреспондентов – тем, что с камерами под пулями.

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