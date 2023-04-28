Дальневосточная тайга на блюде: деликатесы от искусственного интеллекта попробовали приморцы

Большинство ингредиентов - дальневосточные. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

В столице Приморья с размахом прошел гастроужин. Гостей ресторана «Дело в Мясе» удивили сочетанием необычных вкусов местной флоры и фауны, а еще яркой подачей. Но главной изюминкой стала сама концепция мероприятия. Разработка меню заняла около двух месяцев, а в визуализации помог искусственный интеллект. Так что приморцы одними из первых насладились изысками от нейросети.

Мясной ресторан продвигает во Владивостоке культуру не только барбекю, но и в целом дальневосточной кухни. Именно поэтому основная составляющая всех блюд гастроужина местные ингредиенты – ягоды, корнеплоды и дичь из тайги. Идейным вдохновителем мероприятия выступила бренд-маркетолог ресторана Ксения Мукштанова. Задумку с радостью поддержали владелец заведения Руслан Стогней и Алёна Коломиец, и конечно, главный гуру кухни Валерий Богатырёв.

Шеф-повар во время дегустации рассказывал о каждом кулинарном шедевре. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

И, если все вся кулинарная работа оказалась в руках шеф-повара и его команды, то визуал изобретала нейросеть. Но для идеального сочетания блюд и подачи искусственный интеллект пришлось обучать. Изначально программа выдавала не самые реализуемые идеи, например, вынести мясо, прямо на оленьих рогах, или рисовала дичь в углях на земле. Совместными усилиями удалось разработать красивую ресторанную подачу.

Гостям представили шесть блюд, каждое из которых вдохновлено временем суток. Сам гастроужин получил название «Рассвет». Первым продегустировали «Полдень» – черемуховая тарталетка в сочетании с пюре из трех видов корнеплодов. Яркий морковный вкус, пряный сельдерей и многим знакомый из детства топинамбур не оставили гостей равнодушными.

Навеяно черемухой из детства. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

– В полдень солнце в зените, оно заливает своими лучами все вокруг. Так сложилось, что в том месте, где прошло мое детство, в мае – в начале июня всегда цвела черемуха, ее сладкий аромат витал в воздухе. Решил и вас погрузить в эту атмосферу, – рассказал Валерий Богатырёв., чем навеяна идея блюда.

«День» сочетал в себе татаки из оленины с соусом из трех видов орехов: маньчжурского, который произрастает только в нашем регионе, грецкого и дальневосточного кедрового. Вырезку принесли на небольшом пеньке – необычно и практично. Ведь древесину после используют для смокера – духовой шкаф, в котором коптят мясо.

– Двухметровый гриль, который стоит в зале, мы привезли из Европы, смокер и вовсе доставили из Техаса, таких в России единицы. Более того, персонал прошел специальное обучение, чтобы мясо получалось нежное и ароматное, – отметил Руслан Стогней.

На «Закате» представили дикую утку в меду со свекольным муссом. Блюдо оформили в виде гнезда. Необычно и красиво.

А этот изыск удостоился фотосессии от гостей. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

«Сумерки» у шеф-повара ассоциируются с говяжьей вырезкой с белыми грибами и соусом на оленьих костях. Сочно и оригинально.

Сочная вырезка из говядины. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

«Ночь» позволила гостям насладиться сорбетом из ежевики с ягодным соусом. Вкусно, красиво, натурально и для фигуры не повредит, особенно оценили девушки.

Полезное низкокалорийное лакомство. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

В завершении вечера собравшихся порадовали «Рассветом». Блюдо вызвало гастрономический восторг у любителей пробовать новинки и сочетать необычные вкусы. Этакий лесной чизкейк – шоколад в сопровождении белых грибов, огуречной эспумы с грибным безе и все это под куполом из карамели – согласитесь, неординарно. Но главное – гостям понравилось, так что не исключено, что десерт появится в основном меню ресторана.

Лесной чизкейк по-дальневосточному. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

Стоит отметить, что на протяжении всего ужина официанты выносили напитки, многие из них, кстати, тоже сделаны из местного сырья. Например, медовуха или яблочный сидр.

– Мы показали гостям, что здесь есть не только море, но и тайга, потенциал которой можно и нужно развивать. У нас есть для этого все необходимое – технологии, оборудование и профессиональные навыки команды. Готовы удивлять жителей и туристов, а сейчас очень развит внутренний туризм, новыми вкусами и сочетаниями, – подытожил гастрономическую встречу ресторатор Руслан Стогней.

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