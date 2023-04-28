В центре Владивостока пройдет несколько массовых мероприятий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке 1 и 9 мая в городе пройдет несколько массовых мероприятий. Поэтому в центре для безопасности жителей установят арочные металлодетекторы. Об этом и других мерах безопасности рассказали в пресс-службе администрации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На улицах установят металлодетекторы

Арочные металлодетекторы установят 1 мая по адресам:

на улице Адмирала Фокина рядом с рестораном «Супра»;

на верхней площадке набережной Спортивной гавани рядом с объектом «Семь сопок»;

на набережной Спортивной гавани рядом с пляжем «Юбилейный»;

около фонтана на набережной Спортивной гавани со стороны «Олимпийца».

9 мая они появятся в следующих местах:

на перекрестке улиц Адмирала Фокина и Алеутской;

на перекрестке улицы Адмирала Фокина и Океанского проспекта;

на перекрестке улиц Уборевича и Светланской возле ГУМа;

на пересечении улиц Уборевича и Береговой;

на спуске с центральной площади на Корабельную Набережную;

на подходе к ж/д перрону станции «Владивосток»;

на улице Алеутской в районе дома № 21;

на проезде к парковке правительства Приморского края;

на улице Светланской в районе дома № 20 около музея им. В. Арсеньевва.

Что нельзя пронести в охраняемые зоны?

Полиция также опубликовала список запрещенных предметов, которые нельзя пронести в охраняемые зоны во время массовых мероприятий. Туда вошло нарезное и гладкоствольное оружие, взрывные устройства и взрывчатые вещества, пиротехнические изделия (сигнальные ракеты, файеры, петарды и другие), сжатые и сжиженные газы, баллончики с аэрозолем, легковоспламеняющиеся горючие жидкости, контейнеры (стеклянные, металлические, пластиковые, в том числе для продуктов), банки, все виды жидкостей (кроме питьевой воды, соков, лимонадов), алкоголь, наркотические вещества, радиоактивные материалы, печатная продукция религиозного, политического или оскорбительного содержания, оборудования для фото и видео, беспилотные воздушные суда и животные, за исключением собак-проводников).

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