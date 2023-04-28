Фестиваль мидий во Владивостоке: рестораны, цены, меню

Гости гастрономического праздника смогут попробовать мидии по фестивальной цене. Фото: Иван ВИСЛОВ

Уже ставший традиционным для Владивостока Фестиваль мидий (0+), стартует 1 мая и продлится до 15. Заявки на участие в этот раз подали более 30 приморских ресторанов и баров. Основная идея – продвижение дальневосточной кухни. Организаторы уверены, местные дары моря и тайги нужно любить, уметь готовить, а еще они должны быть доступны. Гости гастрономического праздника смогут попробовать мидии в сочетании с разными соусами по фиксированной цене: 390 рублей – за 300 грамм и 590 – за 500 грамм. Также заведения разработали авторские блюда, цена на кулинарные изыски разные. Клиентов готовы удивить необычными сочетаниями вкусов и оригинальной подачей. Ну, а первыми фестивальное меню продегустировали представители СМИ. Со всей ответственностью заявляем, это не только красиво, но и вкусно.

Самое время

Май для фестиваля выбран не случайно – именно в этом месяце дальневосточный моллюск готовится к нересту. А это значит, что мидии набирают вес и богаты полезными элементами, словом, лучшее время для дегустации. Кстати, о вкусовых пристрастиях – морские деликатесы в Приморье явно любят. За пять предыдущих фестивалей гости отведали больше 23 тонн мидий. Если мерить порциями, то по подсчетам организаторов – Pacific Russia Food, это более 50 тысяч блюд.

Любители морских деликатесов будут рады. Фото: Милана СОКОЛ

Как шутит руководитель проекта Татьяна Заречнева, во время фестивалей гости иногда устраивают «турне» по заведениям, желая попробовать все блюда и наестся мидий на год вперед. Самых шустрых гостей называют «мидийными» личностями и даже «паспорта» у них имеются, «КП» рассказывала ранее об этой традиции подробнее.

Искусственный интеллект в деле

В этом году организаторы решили покреативить и взяли в помощники нейросети. Искусственный интеллект сгенерировал различные рецепты с мидиями. Некоторые оказались довольно неожиданными, например, пончики с дальневосточным моллюском. Другие же приморским поварам уже знакомы, более того в некоторых ресторанах предложенный умной программой вариант даже готовят.

– Чапче с мидией делаем – это лапша из батата (сладкий картофель) с овощами и соусами. Корейское блюдо, – поделился Евгений Шульга шеф-повар сети ресторанов «Дамплинг Репаблик». Специалист отметил, что их ресторан уже не в первый раз участвует в фестивале.

Евгений Шульга рассказал о новых дамплингах с мидиями. Фото: Милана СОКОЛ

Специально к фестивалю гуру кухни совместно с нейросетью разрабатывают и другие блюда. Так, для гурманов хотят приготовить мидии в соусе из черного трюфеля с шампанским или джем из мидий с беконом. Согласитесь, звучит аппетитно. Но прежде, чем деликатесы появятся в меню фестиваля, специалистам предстоит отточить навыки их приготовления.

Довольно веселое наблюдение, если мидии и «заморские трюфеля» искусственному интеллекту оказались знакомы, то трепанг, или морской огурец, как его называют, ввел программу в ступор. Как только не обучали нейросеть, подружиться с неизведанным моллюском не получилось.

Готовы удивлять

Дамплинги с мидиями с овощами и специями, паштет и паста из мидий, мидии в соусе из шпината и вермута – это лишь небольшой список блюд, которые рестораны готовы предложить гостям во время фестиваля.

Ну а журналистов угостили блюдами из меню нового корнера под названием «Мидийка», который открылся буквально три дня назад на втором этаже кинотеатра «Океан».

Антон Игонькин – о концепции ресторана. Фото: Милана СОКОЛ

– Мы сделали небольшой фьюжн, соединив дальневосточную кухню с соусами из разных стран. Вам на пробу предоставили 10 соусов. Например, итальянский – «Пепперони», практически, как пицца, только в сочетании с мидиями. Моллюски временно используем чилийские, так как большой объем сразу закупить не получилось. Но намерены работать с местными производителями, – поделился шеф-повар Антон Игонькин.

Интересная подача от «Мидийки». Фото: Милана СОКОЛ

Что касается фишек помимо еды, ключевым событием гастрономического фестиваля станет «МидияСаммит» (0+). Городской праздник пройдет с 6 по 8 мая на летней террасе кинотеатра «Океан». Гостей ждут выступления творческих коллективов из разных регионов Дальнего Востока, выставка изобразительного искусства и конечно «море» мидий.

Список заведений-участников Фестиваля мидий 2023:

Винный ресторан Cantina

Китайское бистро и хотпот «Золотой Дракон»

Кафе «Молоко и мед»

Паб «Кот и Клевер»

Syndicate-Port cafe

Ходят Слухи bar&shop в городе Артем

PastaMore

STUDIO

Лобби-бар «Рандеву» (Лотте Отель Владивосток)

Бар «Другое место»

Tigre de Cristal

Панорамное кафе «Hunter»

Фермерский ресторан OGONÈK

Идзакая Городовой

Лаунж бар Inoi

Billy"s Pub

Жуклевич бар

Singapura азиатское бистро

Sherwood Lounge

Крафт Бургер

Брюгге Паб

GASTROLI GRILL

Тбилиссимо

GUSTO gastrobar

Дамплинг Репаблик

Crust napoli pizza

Umami ramen club

Фудхолл Foodliner

Приятного аппетита!

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