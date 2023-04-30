Пришел извиниться, получил нож в печень: на Камчатке расследовали дело о покушении на убийство

Мужчины распивали алкогольные напитки, когда спиртное ударило в голову, между ними началась потасовка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Вилючинске 46-летнего мужчину обвиняют в покушении на убийство его товарища. Следователи выяснили, что обвиняемый и его друг поссорились, а затем устроили драку. Гость хотел извиниться перед хозяином квартиры, но едва не умер от ножевого удара, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на Следственный комитет Камчатского края.

Мужчины распивали алкогольные напитки, когда спиртное ударило в голову, между ними началась потасовка. 47-летний житель Вилючинска после драки собрался и ушел подальше от конфликтного хозяина квартиры. Но, как он сообщил следователям, почувствовал себя виноватым и решил вернуться, чтобы попросить прощения за то, что случилось.

– Обозленный хозяин квартиры ножом нанес мужчине удар в брюшную область, причинив сквозное ранение печени. Довести дело до конца обвиняемый не смог, поскольку потерпевшему удалось оказать сопротивление и выбежать на улицу, где неподалеку находилась бригада скорой помощи. Медики своевременно оказали экстренную помощь, – рассказали в ведомстве.

Теперь злоумышленнику грозит до 11 лет лишения свободы. На данный момент он находится по стражей, а уголовное дело по статье «покушение на убийство» передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Во Владивостоке задержали предпринимателя, который готовил заказное убийство партнера по бизнесу

Организатора покушения скрутили сотрудники ФСБ и СК, заведено уголовное дело (подробнее)

Сам себя пырнул: в Приморье охота представителя прокуратуры закончилась не той жертвой

Бывшего зампрокурора Чугуевского района подозревают в попытке убить товарища (подробнее)

Эстетика черного золота

Какую технику используют в приморской угольной промышленности (подробнее)

Что таится внутри терминала аэропорта

«Комсомолка» в самые укромные уголки приморской воздушной гавани (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Дальний Восток» обязательна.