В Усть-Камчатском районе закрыли автодорогу из-за вероятного извержения. Фото: ДВО РАН

В Камчатском крае, на вулкане Шивелуч повышена вероятность пепловых выбросов до 15 тысяч метров над уровнем моря с возможным образованием вулканических газов, протяженность которых может составить до 10-15 километров. Днем был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 3 500 тысяч. Вероятно, некоторые поселки вновь накроет пеплом, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на МЧС России по Камчатскому краю.

По данным Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска о сейсмической и вулканической опасности, Шивелуч вновь просыпается. Вулканический пепел может настигнуть поселки Ключи, Козыревск и Усть-Камчатск. В Усть-Камчатском районе закрыли автодорогу из-за вероятного извержения.

Отметим, что в ночь с 29 апреля в районе кратера вулкана Шивелуч наблюдалась термальная аномалия. Спасатели настоятельно рекомендуют местным жителям и туристам держаться подальше от окрестностей близ вулкана в радиусе 25 километров. В случае, если вулканические газы преодолеют расстояние порядка 15 километров, они могут достичь автотрассы Мильково – Ключи – Усть-Камчатск.

Большую опасность пепловые выбросы представляют для авиации. Экипажам воздушным судов рекомендовано учитывать потенциальную опасность при выборе маршрутов, выполняя внутренние и международные полеты.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что 30 апреля 2023 года в окрестностях Шивелуча зафиксировали 15 землетрясений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В стиле Камчатки: в окрестностях вулкана Шивелуч зафиксировали за сутки 15 землетрясений

На Камчатке за сутки произошло 15 подземных толчков разной магнитуды (подробнее)

Из чего это сделано

«КП» проверила приморский молочный комбинат (подробнее)

По багажу встречают

Каков он – региональный аэропорт и что внутри? (подробнее)

Профессия – угольщик

Каково работать на одном из системообразующих предприятий Приморья (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Дальний Восток» обязательна.