Как Владивосток День Весны и Труда отмечает

Мир! Труд! Май! Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

На набережной Спортивной гавани в понедельник, 1 мая, проходит празднование Дня Весны и Труда. Тысячи гостей и жителей Владивостока собрались на главной площадке мероприятий, со сцены их поздравил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. О том, как в дальневосточной столице отмечают Первомай, - в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Главной площадкой для празднования стала набережная Спортивной гавани. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Мероприятия началась в 12 часов и, как сообщили в администрации города, продлятся до самого вечера. Для гостей на набережной подготовили фотозоны и выставки, сувенирные лавки, детские игровые площадки с мастер-классами и конкурсами.

Сувениры пестрят разнообразием. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

И все это в сопровождении праздничного первомайского концерта, развлекают горожан лучшие творческие коллективы Приморья.

Поздравление губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Еще одно украшение торжества – главный фонтан Владивостока. 1 мая он, как и все фонтаны города, заработал после зимнего простоя. «ВПЭС» уточнили, что работать фонтаны будут до 1 октября.

Народные умельцы продают свои творения. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Еще одна из новостей – в первый день мая стартовал традиционный Фестиваль мидий. Об этом мы уже сообщали ранее. До 15 мая включительно можно будет попробовать приморский деликатес в различных кафе и ресторанах города. Где именно – читайте в материале по ссылке. Ключевым событием фестиваля станет городской праздник МидияСаммит, который состоится с 6 по 8 мая на летней террасе кинотеатра «Океан-IMAX».

Концертная программа. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Фотозоны пришлись по нраву горожанам разных возрастов! Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Помимо всего вышеперечисленного, в районе фуникулера сегодня прошла акция по высадке деревьев и кустарников. Теперь Владивосток обзавелся своим абрикосовым садом.

И, вишенка на торте! На этот раз в центре внимания снова оказался Золотой мост. По всей его длине растянулась вывеска «Мир! Труд! Май!». Все это ни что иное, как очередной анимационный шедевр от ребят-авторов Telegram-канала «HardКорюшка».

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