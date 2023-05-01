Как Владивосток День Весны и Труда отмечает

Мир! Труд! Май!
Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока
На набережной Спортивной гавани в понедельник, 1 мая, проходит празднование Дня Весны и Труда. Тысячи гостей и жителей Владивостока собрались на главной площадке мероприятий, со сцены их поздравил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. О том, как в дальневосточной столице отмечают Первомай, - в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Главной площадкой для празднования стала набережная Спортивной гавани.
Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока
Мероприятия началась в 12 часов и, как сообщили в администрации города, продлятся до самого вечера. Для гостей на набережной подготовили фотозоны и выставки, сувенирные лавки, детские игровые площадки с мастер-классами и конкурсами.
Сувениры пестрят разнообразием.
Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока
И все это в сопровождении праздничного первомайского концерта, развлекают горожан лучшие творческие коллективы Приморья.
Поздравление губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока
Еще одно украшение торжества – главный фонтан Владивостока. 1 мая он, как и все фонтаны города, заработал после зимнего простоя. «ВПЭС» уточнили, что работать фонтаны будут до 1 октября.
Народные умельцы продают свои творения.
Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока
Еще одна из новостей – в первый день мая стартовал традиционный Фестиваль мидий. Об этом мы уже сообщали ранее. До 15 мая включительно можно будет попробовать приморский деликатес в различных кафе и ресторанах города. Где именно – читайте в материале по ссылке. Ключевым событием фестиваля станет городской праздник МидияСаммит, который состоится с 6 по 8 мая на летней террасе кинотеатра «Океан-IMAX».
Концертная программа.
Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока
Фотозоны пришлись по нраву горожанам разных возрастов!
Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока
Помимо всего вышеперечисленного, в районе фуникулера сегодня прошла акция по высадке деревьев и кустарников. Теперь Владивосток обзавелся своим абрикосовым садом.
И, вишенка на торте! На этот раз в центре внимания снова оказался Золотой мост. По всей его длине растянулась вывеска «Мир! Труд! Май!». Все это ни что иное, как очередной анимационный шедевр от ребят-авторов Telegram-канала «HardКорюшка».
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