Пример мужества, стойкости и самопожертвования: двух инспекторов ДПС из Приморья наградили за спасение людей на пожаре

Один из инспекторов ДПС – Александр Леоновец. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Уссурийске наградили инспекторов ДПС, эвакуировавших жильцов из горящего дома. Пожар произошел еще в феврале 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Зимой, 19 февраля, инспекторы ДПС в обычном режиме несли службу – патрулировали Некрасова. Ночью к их автомобилю подбежали двое взвинченных мужчин, которые сообщили о пожаре в жилом двухэтажном доме по улице Некрасова, 206, и попросили помощи. Медлить было нельзя – на счету каждая секунда. Капитан полиции Александр Леоновец сразу же позвонил в экстренные службы и оперативно доложил о ЧП начальнику дежурной части отдела МВД по Уссурийску. Параллельно с этим инспектор ДПС успел обеспечить беспрепятственный проезд пожарных машин и скорой помощи к месту возгорания.

Второй герой истории – младший лейтенант полиции Максим Марусенко. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Тем временем младший лейтенант полиции Максим Марусенко уже был на месте происшествия. Едкий дым и плохая видимость почти не оставляли шансов на перемещение по зданию без экипировки, однако это не помешало инспектору ДПС эвакуировать людей из опасного места: мужчина спас троих людей, среди которых была женщина. Самостоятельно выбраться из коридора она не смогла, потому что едкий дым повредил ей глаза.

За считанные минуты на место пожара прибыли и сотрудники МЧС, которые эвакуировали оставшихся жильцов и ликвидировали возгорание. К сожалению, не обошлось и без жертв. В ту злополучную ночь погибла хозяйка квартиры, где и произошло возгорание.

Последствия пожара в Уссурийске. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Накануне стало известно, что двух самоотверженных полицейских наградил начальник ГУ МЧС России по Приморскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Роман Чурсин. Он вручил сотрудникам полиции благодарственные письма за проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, отвагу и самоотверженность при спасении людей на пожаре.

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