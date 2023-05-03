Назвали себя «Лигой справедливости»: на Камчатке покалечили 14-летнего подростка за убийство, которое он не совершал

У школьника диагностировали сотрясение мозга. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На Камчатке группа подростков набросилась на 14-летнего юношу. По словам мамы пострадавшего, толпа избивала его на протяжении трех часов. Сначала в людном месте, а после замечания от прохожего, насильно завела туда, где нет посторонних глаз. Женщине удалось отыскать зачинщиков драки, но все они отрицают свою вину, их родители тоже. Она приложила все силы, чтобы найти свидетелей жестокости, которую творили с ее сыном. В каком состоянии сейчас школьник, почему на него набросились, кто все эти хулиганы, узнала «Комсомольская правда – Дальний Восток».

ВИНОВЕН БЕЗ СЛЕДСТВИЯ

Все произошло 30 апреля. Андрей (здесь и далее имена детей изменены) собирался встретиться со своим другом, но до его дома он так и не дошел. Он присел на лавочку в сквере на улице Виталия Крученых, судя по всему, хотел именно там дождаться товарища. Но вместе него к нему подошла толпа 16-17-летних подростков.

– Один из них заявил, что сейчас они будут мучить его. За то, что он якобы участвовал в смертельном избиении мужчины в общежитии. Нападавшие сказали, что уже поквитались с одним из участников драки, а теперь очередь моего сына. Андрей пытался объяснить, что не участвовал в той потасовке, но это не помогло, – рассказала мама пострадавшего Надежда.

МЫ – «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Откуда они знали, что юноша будет в это время на алее, пока неизвестно. Что это была за смертельная драка? В декабре 2022 года двое подростков избили до смерти 56-летнего жителя Камчатки. Андрей проходил по этому делу как свидетель, но отнюдь не как потенциальный убийца. Сын сказал Надежде, что зачинщики драки называют себя «Лигой справедливости» (видимо, по аналогии с персонажами комиксов). Диалога с «супергероями–мстителями», пояснил юноша, не вышло. Бить начали без доказательств.

Андрей понял: его нашли не с целью поговорить. К нападению группа приступила к этому прямо на глазах у прохожих. Когда неравнодушный мужчина сделал им замечание, то свою жертву они просто отвели подальше от людских глаз.

– Два человека из этой шайки занимались спортом. Одного из них сын встречал в секции кикбоксинга. Они не просто били, а отрабатывали удары со всей жестокостью. И так на протяжении трех часов. Даже сделали вид, что отпустили, но шли за ним и вновь стали мучить. До дома он добирался сам.

САМОСУД ВЕДЕТ В СУД

По словам матери, в тот же день врачи диагностировали у ее ребенка сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы, черепно-мозговую травму. Позже выяснилось, что подростки отбили Андрею почки.

В момент, когда корреспондент общался с женщиной, она уже была в полиции, пришла писать заявление на того, кто самым первым нанес удар. Но он свою вину отрицает, а родители тем более не сдают свое чадо.

Сейчас Надежда ищет свидетелей избиения сына в Елизово в районе улицы Виталия Кручины, 18, а также у школы №1 и в районе стадиона «Строитель» в период с 15:20 по 18:20. Также она просит откликнуться мужчину, который не прошел мимо, а потребовал прекратить избиения. Этот человек мог бы помочь следствию.

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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

К сожалению, подростковая агрессия весной этого года на Дальнем Востоке стала едва ли не нормой. Во Владивостоке, например, лечится после избиения 13-летняя школьница: сверстница сломала ей позвоночник. Придавать огласке каждый из случаев необходимо – чтобы порицать насилие и понимать, как мало мы знаем о наших детях. «Комсомолка» беседовала с психологами, чтобы дать рекомендации, как избежать подростковой и детской агрессии.

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