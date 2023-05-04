Куда же без шашлыков на майские. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и то, как люди подсказывают человеку у мангала, как готовить шашлык. Чтобы раз и навсегда разрешить все споры о приготовлении мяса на природе, редакция связалась с шеф-поваром ресторана «Дело в мясе» Валерием Богатырёвым. Кулинарных дел мастер раскрыл все тонкости жарки и маринада свинины «Комсомольской правде – Владивосток».

Валерий Богатырёв. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Советы по приготовлению шашлыка

Классический шашлык готовят, конечно, из мяса свинины. Но любители курицы тоже могут взять себе на заметку несколько лайфхаков от шефа.

– Мясо нужно готовить правильно. Для начала откройте бутылочку вина, – шутит Валерий, – на самом деле важную роль в этом деле играют угли. Советую брать прессованный, он дает хороший жар, но мясо с ним не сгорит.

Еще эксперт посоветовал присмотреться к высоте мангала. Оптимальный вариант, когда высота бортиков составляет примерно 117 сантиметров. Что касается маринада, шеф-повар советует дать мясу настояться. Оставить продукт можно с вечера перед поездкой на природу. Но есть отличный рецепт, с помощью которого свинина напитается всего за пару часов. Делимся!

Готовим шашлык быстро: рецепт займет пару часов

Ингредиенты:

Свиная шея – 1 килограмм

Стакан гранатового сока

13-15 грамм соли

3-4 грамма черного перца (лучше дробленого)

500 грамм лука

Как готовить:

Лук нарезаем крупными кольцами, а мясо кусочками 6 на 6 сантиметров. Все хорошо перемешиваем и маринуем течение двух часов, жарим до готовности вместе с луком.

– Для шашлыка всегда беру свиную шею. Она с жирком, очень мясистая, ее легко и приятно готовить.

Подбираем напитки и гарнир к шашлыку

Валерий советует брать под шашлык сухие вина, пиво, либо брусничный морс. Эти напитки отлично помогут раскрыть вкус блюда. В качестве закуски лук. Кстати, его очень легко мариновать. Смешайте соль, сахар, немного перца, растительного масла и немного 70%-го уксуса. На маринад уходит буквально 5-7 минут.

На гарнир отлично походят печеный баклажан (его можно положить прямо в угли), цукини, перец болгарский и шампиньоны. А еще в шашлык можно добавить мед. Как? Рассказываем:

Рецепт шашлыка в соусе BBQ:

Ингредиенты:

Шея свиная – 1 килограмм

100 грамм соуса BBQ

10 грамм соли

Чеснок сушеный – 3 грамма

Перец черный дробленый – 3 грамма

Кориандр молотый – 1 грамм

Мед – 15 грамм

Масло растительное –30 грамм

Как готовить:

Мясо нарезать, все смешать, мариновать 3-4 часа. Жарить на медленном огне, чтобы соус не подгорал.

Владивостокские нотки

А для любителей экспериментов на природе Валерий поделился интересным рецептом, в котором присутствует морская соль. По-приморски!

Ингредиенты:

Свинина шея – 1 килограмм

Соль морская – 10 грамм

Чеснок сушеный – 5 грамм

Паприка сладкая – 2 грамм

Сахар тростниковый – 10 грамм

Как готовить:

Кусок мяса не нарезать, а сразу замариновать в специях в течение часа. После обжарить на решетке до золотистой корочки. Завернуть сначала в пергамент плотно, чтобы сок не выходил, затем – в фольгу. После в мангале нужно немного разгрести уголь и положить туда замотанный кусок мяса, засыпать его горящими углями (немного, чтобы шашлык не сгорел), и держать там примерно от двух до трех часов. После чего можно доставать и разрывать свинину на волокна.

От подобных кулинарных изысков вся компания, семья и друзья будут в восторге. Валерий сам убедился. Ему, например, очень тяжело впечатлить готовкой супругу. Признается, разбаловал. Но от мяса его любимая никогда не откажется. Кстати, скоро в их семье появится дочка. Мужчине предстоит баловать двух принцесс, чему он очень рад.

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