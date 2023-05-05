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Владивосток5 мая 2023 6:04

Аспирантка ДВФУ во Владивостоке выиграла премию посла Китая

Девушка провела исследования по применению биоугля для улучшения почвы
Павел САХАРОВСКИЙ
Каждый год примемию получают 12 ученых.

Каждый год примемию получают 12 ученых.

Фото: ДВФУ

Проект аспирантки ДВФУ Марии Бовсун стал одним из 12 лучших, представленных в конкурсе. Девушка проводила исследование в области применения биоугля в агрохозяйствах, лауреаты получили сертификаты и почетные медали посольства Китайской Народной Республики. Также они смогут посетить научно-исследовательские учреждения и промышленные предприятия Китая. Об этом рассказали в пресс-службе университета, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Научная работа Марии – это многолетнее исследование по внедрению технологий применения биоугля в приморских агрохозяйствах. Было доказано, что материал – перспективный продукт для Приморья, который не только улучшает большой спектр свойств почв и повышает урожайность, а также снижает выбросы парниковых газов.

– Наше исследование, которое было начато еще в 2018 году совместно с Приморской овощной опытной станцией ВНИИ овощеводства, стало первым на Дальнем Востоке. Очень приятно, что мои достижения в данной области исследования высоко оценены не только российскими, но и китайскими коллегами. Предоставленная возможность посетить научно-исследовательские центры Китая станет для меня уникальным шансом получить новые знания и поближе познакомиться с исследовательской деятельностью ученых КНР, – поделилась аспирантка.

Мария начала исследование еще в 2018 году.

Мария начала исследование еще в 2018 году.

Фото: ДВФУ

Как отметил ректор ДВФУ Борис Коробец, премия посла Китая – это показатель того, что разработки в области продовольственной безопасности актуальны как никогда.

– Разумное использование ресурсов, применение инновационных материалов и удобрений формирует качественно-новую структуру потребления и обеспечения продовольственной безопасности наших народов. Уверен, что положительный пример даст стимул нашим молодым талантам активизировать работу в данной области, и в следующем году лауреатов премии от ДВФУ будет еще больше.

Премию посла Китая учредили еще в 2020 году посольством КНР в нашей стране и Российским союзом научных и инженерных общественных объединений. Каждый год ее получают 12 ученых.

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