Аспирантка ДВФУ во Владивостоке выиграла премию посла Китая

Каждый год примемию получают 12 ученых. Фото: ДВФУ

Проект аспирантки ДВФУ Марии Бовсун стал одним из 12 лучших, представленных в конкурсе. Девушка проводила исследование в области применения биоугля в агрохозяйствах, лауреаты получили сертификаты и почетные медали посольства Китайской Народной Республики. Также они смогут посетить научно-исследовательские учреждения и промышленные предприятия Китая. Об этом рассказали в пресс-службе университета, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Научная работа Марии – это многолетнее исследование по внедрению технологий применения биоугля в приморских агрохозяйствах. Было доказано, что материал – перспективный продукт для Приморья, который не только улучшает большой спектр свойств почв и повышает урожайность, а также снижает выбросы парниковых газов.

– Наше исследование, которое было начато еще в 2018 году совместно с Приморской овощной опытной станцией ВНИИ овощеводства, стало первым на Дальнем Востоке. Очень приятно, что мои достижения в данной области исследования высоко оценены не только российскими, но и китайскими коллегами. Предоставленная возможность посетить научно-исследовательские центры Китая станет для меня уникальным шансом получить новые знания и поближе познакомиться с исследовательской деятельностью ученых КНР, – поделилась аспирантка.

Мария начала исследование еще в 2018 году. Фото: ДВФУ

Как отметил ректор ДВФУ Борис Коробец, премия посла Китая – это показатель того, что разработки в области продовольственной безопасности актуальны как никогда.

– Разумное использование ресурсов, применение инновационных материалов и удобрений формирует качественно-новую структуру потребления и обеспечения продовольственной безопасности наших народов. Уверен, что положительный пример даст стимул нашим молодым талантам активизировать работу в данной области, и в следующем году лауреатов премии от ДВФУ будет еще больше.

Премию посла Китая учредили еще в 2020 году посольством КНР в нашей стране и Российским союзом научных и инженерных общественных объединений. Каждый год ее получают 12 ученых.

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