Женщины-кошки и демоны на байках: как прошло открытие мотосезона в Приморье

Мотосезон открылся 6 мая. Фото: Мария КАЮРОВА

Теплым весенним днем 6 мая во Владивостока состоялось открытие 26 по счету байкерского сезона. Фестиваль прошел на набережной Цесаревича, куда пришли сотни жителей и гостей дальневосточной столицы. Приморцев ждали выступления музыкальных групп, различные мотоконкурсы, фудкорты и многое другое. Как и в прошлом году, мероприятие посетил губернатор края Олег Кожемяко. Подробности – в фоторепортаже «Комсомольской правды – Владивосток».

Некоторые пришли со своими вторыми половинками. Фото: Мария КАЮРОВА

Это 26 по счету байкерский сезон. Фото: Мария КАЮРОВА

Жители и гости города пришли на фестиваль целыми семьями: кто-то пригласил с собой вторую половинку, а кто-то повел с собой детей. На набережной было буквально не протолкнуться, настолько много людей там было. Оно и не удивительно, ведь от такого большого количества могучих железных коней всевозможных окрасов сложно оторвать взгляд.

Фестиваль прошел на набережной Цесаревича. Фото: Мария КАЮРОВА

Гостей фестиваля ждали различные мероприятия. Фото: Мария КАЮРОВА

Байкеры украшали своих железных коней различными предметами. Фото: Мария КАЮРОВА

Черепов много не бывает! Фото: Мария КАЮРОВА

Талисман на удачу. Фото: Мария КАЮРОВА

Некоторые повесили флаги в честь 9 мая. Фото: Мария КАЮРОВА

Официальное открытие мотосезона состоялось в 11:00, а в 15:00 стартовал массовый заезд, из-за которого в центре города перекрыли некоторые улицы.

Начался фестиваль в 11:00. Фото: Мария КАЮРОВА

В 15:00 состоялся массовый заезд. Фото: Мария КАЮРОВА

Кто сказал, что байки только для взрослых? Фото: Мария КАЮРОВА

НА мероприятие пришли не только женщины-кошки, но и демоны. Фото: Мария КАЮРОВА

И еще один демон. Фото: Мария КАЮРОВА

Были и необычные участники. Фото: Мария КАЮРОВА

Фестиваль посетили 1500 человек, причем не только из Приморья, но и их Хабаровского края, Сахалинской, Амурской, Новосибирской областей, ЕАО.

Участие в фестивале приняли 1500. Фото: Мария КАЮРОВА

На открытие фестиваля приехали не только приморцы, но и жители Хабаровска и Сахалина. Фото: Мария КАЮРОВА

Призрачный всадник. Фото: Мария КАЮРОВА

И куда же без памятных фотографий. Фото: Мария КАЮРОВА

Губернатор Приморья, как и в прошлом году, прокатила на раритетном ИЖ «Планета-3», который во время езды немного перегрелся.

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