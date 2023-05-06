Женщины-кошки и демоны на байках: как прошло открытие мотосезона в Приморье

Мотосезон открылся 6 мая.
Фото: Мария КАЮРОВА
Теплым весенним днем 6 мая во Владивостока состоялось открытие 26 по счету байкерского сезона. Фестиваль прошел на набережной Цесаревича, куда пришли сотни жителей и гостей дальневосточной столицы. Приморцев ждали выступления музыкальных групп, различные мотоконкурсы, фудкорты и многое другое. Как и в прошлом году, мероприятие посетил губернатор края Олег Кожемяко. Подробности – в фоторепортаже «Комсомольской правды – Владивосток».
Некоторые пришли со своими вторыми половинками.
Фото: Мария КАЮРОВА
Это 26 по счету байкерский сезон.
Фото: Мария КАЮРОВА
Жители и гости города пришли на фестиваль целыми семьями: кто-то пригласил с собой вторую половинку, а кто-то повел с собой детей. На набережной было буквально не протолкнуться, настолько много людей там было. Оно и не удивительно, ведь от такого большого количества могучих железных коней всевозможных окрасов сложно оторвать взгляд.
Фестиваль прошел на набережной Цесаревича.
Фото: Мария КАЮРОВА
Гостей фестиваля ждали различные мероприятия.
Фото: Мария КАЮРОВА
Байкеры украшали своих железных коней различными предметами.
Фото: Мария КАЮРОВА
Черепов много не бывает!
Фото: Мария КАЮРОВА
Талисман на удачу.
Фото: Мария КАЮРОВА
Некоторые повесили флаги в честь 9 мая.
Фото: Мария КАЮРОВА
Официальное открытие мотосезона состоялось в 11:00, а в 15:00 стартовал массовый заезд, из-за которого в центре города перекрыли некоторые улицы.
Начался фестиваль в 11:00.
Фото: Мария КАЮРОВА
В 15:00 состоялся массовый заезд.
Фото: Мария КАЮРОВА
Кто сказал, что байки только для взрослых?
Фото: Мария КАЮРОВА
НА мероприятие пришли не только женщины-кошки, но и демоны.
Фото: Мария КАЮРОВА
И еще один демон.
Фото: Мария КАЮРОВА
Были и необычные участники.
Фото: Мария КАЮРОВА
Фестиваль посетили 1500 человек, причем не только из Приморья, но и их Хабаровского края, Сахалинской, Амурской, Новосибирской областей, ЕАО.
Участие в фестивале приняли 1500.
Фото: Мария КАЮРОВА
На открытие фестиваля приехали не только приморцы, но и жители Хабаровска и Сахалина.
Фото: Мария КАЮРОВА
Призрачный всадник.
Фото: Мария КАЮРОВА
И куда же без памятных фотографий.
Фото: Мария КАЮРОВА
Губернатор Приморья, как и в прошлом году, прокатила на раритетном ИЖ «Планета-3», который во время езды немного перегрелся.
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