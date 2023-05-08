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Общество8 мая 2023 4:10

На Камчатке от лап медведя пострадали 20 овец на территории частной фермы

Собирается группа охотинспекторов для поисков хищника
Павел САХАРОВСКИЙ
При необходимости жителей просят звонить по телефону 112.

При необходимости жителей просят звонить по телефону 112.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В окрестностях Петропавловска-Камчатского в поселке Чапаевка медведь вышел к людям. От его когтей пострадали овцы, принадлежащие местному предпринимателю. Об этом рассказал охотинспектор Владимир Шаблий. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Владивосток».

– В ферму предпринимателя пришел медведь, результат его посещения – подранные овцы, погубил около 20, – рассказывает автор видео, которое Владимир Шаблий опубликован в своих социальных сетях.

На кадрах видно бездыханные тела нескольких овец, и это зрелище по-настоящему пугает, ведь жертвой медведя рано или поздно могут стать не другие животные, а люди. По словам охотинспектора, собирается группа, которая будет искать хищника, если же жители Чапаевки вновь встретят его, им необходимо позвонить по номеру 112.

Ранее Владимир Шибай рассказал, что в районе нового кладбища местные следы медведя. Группа специалистов выяснила, что отпечаткам около двух суток, а сам зверь ушел по ручью в сторону свалки.

– Возможен выход медведя в Чапаевку, Дальний, Нагорный. Мы мониторим ситуацию и знаем, что за Чапаевкой ходят два косолапых: один трехлетка, а второй более крупный.

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