На Камчатке от лап медведя пострадали 20 овец на территории частной фермы

При необходимости жителей просят звонить по телефону 112. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В окрестностях Петропавловска-Камчатского в поселке Чапаевка медведь вышел к людям. От его когтей пострадали овцы, принадлежащие местному предпринимателю. Об этом рассказал охотинспектор Владимир Шаблий. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Владивосток».

– В ферму предпринимателя пришел медведь, результат его посещения – подранные овцы, погубил около 20, – рассказывает автор видео, которое Владимир Шаблий опубликован в своих социальных сетях.

На кадрах видно бездыханные тела нескольких овец, и это зрелище по-настоящему пугает, ведь жертвой медведя рано или поздно могут стать не другие животные, а люди. По словам охотинспектора, собирается группа, которая будет искать хищника, если же жители Чапаевки вновь встретят его, им необходимо позвонить по номеру 112.

Ранее Владимир Шибай рассказал, что в районе нового кладбища местные следы медведя. Группа специалистов выяснила, что отпечаткам около двух суток, а сам зверь ушел по ручью в сторону свалки.

– Возможен выход медведя в Чапаевку, Дальний, Нагорный. Мы мониторим ситуацию и знаем, что за Чапаевкой ходят два косолапых: один трехлетка, а второй более крупный.

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