Циклон из Китая придет в Приморье на короткой рабочей неделе

Во Владивостоке 10, 11 и 12 мая без осадков. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

После затяжных выходных в Приморье началась короткая рабочая неделя. Главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова рассказала о том, чего ждать от погоды в эти дни. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По большей части погода в эти три дня в крае ожидается спокойной. В среду и четверг, 10 и 11 мая, под влиянием гребня антициклона в Приморье солнечно и умеренно тепло. Ночные температуры будут держаться в пределах от 0°C до 8°C, на северо-востоке края все еще сохраняется небольшой мороз. Дневные температуры будут колебаться от +13°C на севере и до +20°C на юге региона.

В пятницу, 12 мая, Приморье окажется в теплом секторе циклона из Китая. Существенных осадков он не вызовет, а температурный фон в континентальных районах только повысится.

Во Владивостоке 10, 11 и 12 мая без осадков, температура ночью +6°C…+9°C, днем +14°C…+19°C.

– Такая погода ожидает нас на короткой рабочей неделе. Желаем хорошего настроения, и пусть май приносит вам исключительно позитивные эмоции. Следите за погодой вместе с нами, – завершила прогноз Мария Парфенова.

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