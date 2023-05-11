К вечеру субботы с районов Китая приблизится высотная ложбина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие выходные дни погода в Приморье будет разной. Об этом рассказала главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В субботу, 13 мая, ночью и большую часть дня в поле повышенного атмосферного давления в крае без осадков. Температура воздуха ночью +1°C…+9°C, на востоке небольшой мороз. Днем +18°C…+24°C, на побережье +14°C …+17°C. Ближе к вечеру субботы с районов Китая приблизится высотная ложбина, на западе местами начнется небольшой дождь.

В воскресенье, 14 мая, ложбина будет смешаться над Приморским краем, вызывая местами небольшой дождь. При облачной погоде ночь станет теплее на 2-3 градуса, чем накануне. Дневные температуры без изменений.

Во Владивостоке в выходные облачно, местами туман, не исключена морось. Свежий юго-восточный ветер добавит ощущение дискомфорта. Ночью +6…+9°C, днем +11°C…+14°C. В пригороде, по традиции, теплее на 2-3 градуса.

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